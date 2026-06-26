Los órganos judiciales navarros registraron durante el primer trimestre 23.523 asuntos, un 11,04% menos que hace un año

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PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales navarros registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 23.523 asuntos, un 11,04% menos que hace un año, cuando ingresaron 26.443, hecho que "revierte la tendencia al alza de los últimos ejercicios".

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el descenso más significativo se llevó a cabo en el orden civil, con una reducción del 27,8%.

Estos y otros datos figuran en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026, hecho público este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Así, los juzgados y tribunales de la Comunidad foral resolvieron entre enero y marzo un total de 22.016 procedimientos, un 7,46% menos que en 2025, cuando concluyeron 23.792; y quedaron en tramitación un total de 36.359 (37.486 hace un año), lo que significa un descenso del 3,01%.

Según el estudio, en civil el número de demandas ingresadas en el primer trimestre se situó en 8.841 (12.257 en 2025), lo que arroja el citado descenso del 27,8%.

En esta jurisdicción se resolvieron 7.349 (9.616) -una disminución del 23,5%- y quedaron en trámite 18.003 (21.290 en los tres primeros meses del año anterior), una reducción del 15,4%.

En penal se incoaron 12.980 procedimientos (12.379 en los tres primeros meses del año anterior), un repunte del 4,8%; se resolvieron 12.925 (12.340), un ascenso del 4,7%; y quedaron pendientes 12.657 (11.008), un incremento del 14,9%.

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 411 nuevos pleitos (387 en el periodo análogo del año anterior), lo que refleja un ascenso del 6,2%; se resolvieron 436 (356), un 22,4% más; y quedaron en trámite 865 (761), un aumento del 13,6%.

Por último, en lo social, los litigios ingresados entre enero y marzo ascendieron a 1.291 (1.420 en el primer trimestre de 2025), una reducción del 9,08%; se finiquitaron 1.306 (1.480), un decremento del 11,7%; y quedaron tramitándose 4.834 asuntos (4.427 en el mismo periodo del año anterior), un aumento del 9,1%.

NAVARRA PRESENTA UNA LITIGIOSIDAD POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio diez puntos por debajo de la de hace un año, que fue de 47,07.

La Comunidad Autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41).

El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).