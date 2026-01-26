Oroel Villanúa (IES Sancho III el Mayor) gana la fase local de la Olimpiada Matemática Española, celebrada en la UPNA

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Oroel Villanúa Biescas, alumno del IES Sancho III el Mayor de Tafalla, ha resultado ganador de la fase local de la LXII Olimpiada Matemática Española, celebrada en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) el pasado 16 de enero.

El segundo puesto ha sido para Mikel Sánchez Zaragüeta, matriculado en el Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona, y el tercero, para Sofía Galbete Rojí, que estudia en el Colegio Miravalles-El Redín de la capital navarra. Se da la circunstancia de que el ganador de esta edición quedó el año pasado en tercer lugar en la fase local de la olimpiada.

Estas tres primeras personas clasificadas representarán a Navarra en la fase nacional de la olimpiada, que se celebrará en Las Rozas (Madrid) del 12 al 15 de marzo. Las pruebas fueron organizadas por profesorado del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA, con Gustavo Ochoa Lezaun -investigador del Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas (INAMAT)- al frente. Participaron en ellas 45 estudiantes.

Las seis personas mejor clasificadas en la fase nacional formarán parte del equipo olímpico de España que participará en la 67ª Olimpiada Internacional de Matemáticas, cuya celebración está prevista del 10 al 20 de julio en Shanghái (China). Asimismo, podrán formar parte de la representación española en la XLI Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que tendrá lugar en otoño en fechas y sede aún por determinar.

Las olimpiadas matemáticas son concursos entre jóvenes estudiantes y su objetivo primordial es estimular el estudio de las matemáticas y el desarrollo de personas con talento en esta ciencia. El concurso consta de tres fases (local o regional, nacional e internacional) con un nivel de dificultad creciente. Para la resolución de los problemas de las diferentes fases, no se requieren conocimientos especiales de matemáticas. Por el contrario, se intenta que, para solucionarlos, el alumnado utilice la capacidad de raciocinio y tenga habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas y cierta dosis de ingenio. No se permite en las pruebas el uso de dispositivos electrónicos; únicamente, la utilización de útiles de escritura y dibujo.