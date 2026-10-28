La orquesta del North London Conservatoire y el Conservatorio Fernando Remacha ofrecen este jueves un concierto conjunto

Cartel de la iniciativa - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La orquesta de cuerda del North London Conservatoire, procedente de Londres, y la orquesta de cuerda de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha ofrecen este jueves, 29 de octubre, un concierto conjunto en el Tudela Green Temple (TGT), antigua iglesia de San Nicolás, a las 18.30 horas.

La entrada será libre hasta completar el aforo. La actuación será el principal encuentro musical del intercambio cultural que durante esta semana reúne en Tudela a 35 alumnos y cinco docentes del centro londinense con la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha. La formación tudelana estará dirigida por la profesora Raquel Cuartero.

La orquesta del North London Conservatoire llegó a Tudela el pasado domingo 25 de octubre para participar en esta iniciativa, que permitirá a ambos centros "compartir experiencias musicales y educativas, además de favorecer el encuentro entre el alumnado de los dos conservatorios".

Este intercambio se suma a las actividades organizadas con motivo del 50º aniversario de la Escuela de Música de Tudela, una conmemoración que "pone en valor la trayectoria del centro y su papel en la formación musical de la ciudad".