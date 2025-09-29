La Orquesta Sinfónica de Navarra ofrece dos conciertos gratuitos esta semana en Civivox Iturrama y Civivox Mendillorri

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) ofrecerá dos conciertos gratuitos en Civivox Iturrama (jueves, 2 de octubre) y Civivox Mendillorri (viernes, 3 de octubre) con el objetivo de acercar la música sinfónica a los vecinos de Pamplona. Organizados por el Ayuntamiento de la ciudad, son de acceso libre y gratuito previa recogida de entradas en Pamplona es Cultura.

Ambos programas comenzarán a las 19.30 horas y estarán dirigidos por el maestro alemán Leonard Wacker. Incluyen la Obertura de Las bodas de Fígaro, de W. A. Mozart; la Sinfonía en Do Mayor de Marianne Martínez; y la Sinfonía n.º 4 'Italiana' de F. Mendelssohn.

Leonard Wacker estudió violín, filosofía y musicología en Berlín antes de iniciar estudios de dirección en la Universidad de Música Franz Liszt de Weimar. Pasó medio año estudiando con el profesor Ole Kristian Ruud en la Academia Noruega de Música de Oslo. También ha cursado estudios en la Cátedra de Dirección 'Zubin Mehta' de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha ganado el tercer premio en el II Concurso de Dirección de Juventudes Musicales de España en 2025.

Ha sido asistente de la Beethoven Orchester Bonn, la Duisburger Philharmoniker, la Oslo Philharmonic y la Staatskapelle Dresden, entre otras. Además, ha sido invitado a dirigir orquestas como la Wiesbadener Sinfonieorchester y ha dirigido orquestas como la Jenaer Philharmonie y el Anhaltisches Theater Dessau a lo largo de sus estudios. Persiguiendo su pasión por las cantatas de Johann Sebastian Bach, fundó su propio conjunto, con el que interpreta regularmente cantatas y motetes barrocos, ha informado la OSN en una nota.