Óscar Arroyo, montañero zizurtarra que ascendió este año al Everest, lanzará el chupinazo de fiestas de Zizur Mayor

Óscar Arroyo Úbeda lanzará el chupinado de inicio de las fiestas de Zizur Mayor 2026. - J. GARZARON - AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, ha anunciado que Óscar Arroyo Úbeda será el encargado de lanzar el chupinazo que dará inicio a las fiestas patronales de Zizur Mayor 2026, el próximo miércoles 26 de agosto, a las 12 del mediodía.

Vecino de Zizur Mayor desde hace casi 30 años, Arroyo ha sido elegido después de culminar este año uno de los grandes retos del montañismo: alcanzar las cimas más altas de los siete continentes, un desafío que ha completado en 2026 con la ascensión al Everest, la montaña más alta del mundo, señalan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Nacido en San Sebastián el 12 de agosto de 1969, aunque residente en Navarra desde los dos años, Óscar Arroyo está casado y tiene tres hijos. En el ámbito profesional, trabaja como responsable corporativo de Seguridad Alimentaria en Viscofan.

Su trayectoria en el reto de las siete cumbres comenzó en 2012, cuando alcanzó el Aconcagua, en América del Sur. Dos años después, en 2014, coronó el Elbrús, en Europa, y en 2016 hizo lo propio con el Kilimanjaro, en África.

En 2018 sumó a su trayectoria la Pirámide Carstensz, en Oceanía; en 2022 alcanzó el Denali, anteriormente conocido como McKinley, en América del Norte; y en 2024 llegó hasta la cima del Vinson, en la Antártida. El recorrido se completó este 2026 con el Everest, en Asia y techo del planeta.

Con la elección de Óscar Arroyo, el Ayuntamiento reconoce la trayectoria de un vecino "estrechamente vinculado a Zizur Mayor que ha llevado el nombre del municipio hasta algunas de las cumbres más emblemáticas del mundo".