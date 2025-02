Óscar Chivite dice que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se van a licitar en los próximos meses

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha manifestado este jueves que "las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se van a licitar en los próximos meses". "La Ribera está a las puertas de recibir agua de Itoiz, esta es la realidad", ha dicho.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral del PPN sobre las obras de la segunda fase del Canal de Navarra y ha destacado que la sociedad Canasa es la "competente" en realizar la licitación y que "la implicación es absoluta por todas las partes".

"La colaboración y coordinación entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico está siendo muy positiva, resulta esencial para que, en estos próximos meses, Canasa, la sociedad pública participada por la Comunidad foral y el Estado, licite las obras de la segunda fase del Canal de Navarra".

El consejero, que ha indicado que "la primavera dura hasta el 21 de junio", ha relatado las iniciativas y medidas que han llevado a cabo, como la reorganización de competencias en la estructura del Gobierno, "una decisión que permite agilizar las gestiones y mostrar ante el MITECO la prioridad que tiene Navarra en este proyecto".

Según ha dicho, "he atendido a todas las entidades que se benefician de este proyecto único y de futuro en Navarra". "Trabajamos con las entidades locales, con las mancomunidades, con los regantes y en especial con la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra".

Asimismo, ha señalado que han desarrollado "una herramienta, una calculadora compleja, para obtener un modelo económico y financiero que ofrezca a los usuarios, tanto regantes como de abastecimiento, tarifas viables y estables, y recoja la viabilidad del proyecto".

Han trabajado, ha continuado, por "fortalecer la comunicación y la coordinación entre Navarra, Canasa y el MITECO con el objetivo de que todos demos prioridad a terminar el Canal de Navarra lo antes posible".

"El resultado de estas iniciativas tiene dos objetivos concretos. Por un lado, la aprobación definitiva del proyecto", ha expuesto, para manifestar que "Canasa ha remitido ya al MITECO la adenda del proyecto con la incorporación de los requisitos medioambientales y técnicos que solicitaba la DIA". Mientras tanto, ha indicado, se elabora ya el informe de gestión de expropiaciones.

Por otro lado, ha dicho que "se avanza en el convenio Navarra-Estado para definir las últimas aportaciones". "Y por último, se mantiene contacto directo con el Banco Europeo de Inversiones para conseguir un préstamo financiero ventajoso para los actuales y futuros usuarios del Canal de Navarra", ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "como crónica de una muerte anunciada, vemos casi imposible que el Canal de Navarra se pueda licitar en esta primavera". Según ha dicho, "el problema es la financiación, es la clave que hay que resolver para que se pueda licitar". "Si no hay financiación, no hay Canal, y a día de hoy no hay financiación", ha comentado, para reprochar al consejero que "todos tenemos que remar juntos pero parece que ustedes están más a la propaganda que a remar". "Empiecen a trabajar en la financiación porque mientras este asunto no se resuelva no tendremos Canal de Navarra", ha concluido.