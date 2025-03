Óscar Puente dice que el Gobierno no ha tomado todavía un decisión sobre la conexión del TAV con la Y vasca

Señala, no obstante, que un estudio de viabilidad concluye que la conexión por Vitoria "es más favorable"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este martes en el Senado que el Gobierno central "no tiene tomada ninguna decisión" sobre el trazado que seguirá la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca y ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando para obtener la mayor cantidad de datos posibles de cara a tomar una decisión definitiva".

No obstante, ha señalado que se ha finalizado un estudio de viabilidad que concluye que la conexión por Vitoria "es más favorable en términos de capacidad y de fiabilidad".

En todo caso, el ministro ha señalado, en respuesta a preguntas de UPN y Geroa Bai en el Senado, que "las tres opciones están abiertas", refiriéndose a la posibilidad de que el corredor ferroviaria se conecte con el País Vasco a través de Vitoria o a través de Ezkio (en este último caso se barajarían dos alternativas).

El ministro Óscar Puente ha señalado que "no ayuda la falta de consenso a la hora de tomar decisiones en torno a las infraestructuras y es evidente que en ese territorio no hay una posición única y eso nos hace abrir distintas posibilidades también para ver cuál de todas es la más plausible". "Lo que estamos haciendo en este momento es redactar el estudio informativo complementario del tramo común, el que no ofrece ningún tipo de controversia, que es el de Pamplona casi hasta Alsasua", ha señalado.

El ministro ha explicado que "hemos concluido ya la campaña de sondeos, no ha sido fácil realizarlos, y ahora estamos realizando el resto de los trabajos, los trabajos geotécnicos, los trabajos ambientales con la finalidad de someter el estudio informativo lo antes posible a información pública y obtener la correspondiente declaración de impacto ambiental y con ello ir a una aprobación definitiva de ese tramo que no tiene ninguna controversia".

Además, Óscar Puente ha destacado que se está trabajando "en un clima de colaboración fluida y fructífera tanto con el Gobierno navarro como con el Gobierno de Euskadi y en esa línea vamos a seguir trabajando".

El ministro ha garantizado que la decisión sobre la conexión con la Y vasca se tomará eligiendo "el mejor trazado posible, que no necesariamente tiene que ser el más barato". "Lo analizaremos desde el punto de vista de la operativa. Lo haremos también teniendo en cuenta el aspecto medioambiental porque a nadie se le puede ocultar que una operación de estas características tiene afectaciones a acuíferos. Y también -se analizará- la opción económica. Es decir, habrá que tener en cuenta las tres opciones y elegiremos la mejor de las posibles", ha indicado.

Puente ha asegurado que el Gobierno central ha tenido en cuenta "la alegación del Gobierno vasco modificando la alternativa inicial que estaba prevista" y esta nueva opción supondría bordear el macizo de Aralar con una afectación "significativamente menor". "Esto tiene la ventaja adicional de que el trazado común a ambas alternativas se amplía hasta muy cerca de Alsasua", ha indicado.

Además, el ministro ha señalado que "para la globalidad del trazado se ha finalizado el estudio de viabilidad funcional y de explotación y desde el punto de vista de capacidad, tanto la alternativa de Vitoria como la alternativa de Ezkio se presentan como viables". "No obstante, este estudio funcional ha indicado que la conexión en Ezkio obliga a que determinadas circulaciones se realicen con inversión de marcha y cizallamiento, lo que dificulta la explotación y limita las posibilidades de crecimiento de tráficos a futuro", ha apuntado.

Así, ha indicado que este estudio "concluye que, aunque ambas alternativas son válidas a la hora de implantar los tráficos previstos en un horizonte temporal a 2045, se considera que la conexión por Vitoria es más favorable en términos de capacidad y de fiabilidad de la explotación presentando una menor complejidad operativa, una mejor distribución temporal y espacial de la capacidad disponible así como un mayor margen para la gestión de las incidencias".

No obstante, ha reiterado que el Gobierno "tomará la decisión con toda la información técnica y con el diálogo con el Gobierno vasco y con el Gobierno navarro tal y como se ha comprometido a hacer".

La senadora de UPN, María Caballero, ha agradecido la "claridad" del ministro, pero ha señalado que "la llegada del TAV a Navarra está siendo muy lenta, entre tramo y tramo que se licita y construye pasan años, por no hablar del tiempo que transcurre cuando se tienen que encargar los estudios informativos pertinentes y es un tema crucial para el desarrollo futuro de Navarra". "No queremos que nos mareen llevándonos todo el tiempo a un debate sobre Vitoria o Ezkio mientras no se avanza en el resto de trazado del corredor", ha señalado.

María Caballero ha indicado que en UPN consideran que la alternativa de Ezkio "responde mejor a los intereses de Navarra, porque nos conecta mejor con la red de transporte europeo y cuando se adopte una decisión al final, cualquiera de ellas, nos tendrá que decir el porqué con tal transparencia". "Tendremos que saber qué es lo que ha llevado a ello y tendrá que quedarse con la mayor de las diligencias. No podemos permitirnos que una infraestructura tan vital para el desarrollo de nuestra comunidad se siga dilatando", ha señalado.

Por su parte, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "Navarra no va a aceptar una solución simplemente porque sea la más barata, queremos lo mejor, porque será lo mejor para Navarra y para el resto del Estado". "Las inversiones tienen que ser las mejores, no las más baratas, y exigimos que analicen con rigor técnico y con honradez política todas las opciones posibles, también la tercera alternativa -por Ezkio-", ha señalado.

Así, ha calificado como "una bravuconada" las palabras del portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, quien aseguró que la conexión "será por Vitoria o no será". Barkos ha dicho que esta afirmación "no parece un argumento técnico, desde luego tampoco es un argumento político que observe el interés general, más bien es un prepotente 'aquí decido yo".

El ministro ha destacado que "es tan poco técnico decir que 'será por Vitoria o no será' como decir 'será por Ezkio o no será". "Tengo compañeros en Vitoria que tienen una opinión, en Gipuzkoa que tienen otra. Yo creo que no hay casi ningún partido que tenga una posición unívoca. Puede uno encontrar controversia en prácticamente los cuatro territorios que están afectados por esta infraestructura", ha señalado.