La OSN ofrecerá un concierto de acento foral con obras de Castel y Laserna y la mezzo Maite Beaumont como invitada

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) ofrecerá un concierto con marcado acento foral en su siguiente doble cita de la Temporada 25-26 'Nexos', 'Una dicha inesperada / Ustekabeko zortea'. El programa recupera dos obras de compositores navarros, Blas de Laserna y José Castel, y cuenta con la participación de la mezzo pamplonesa Maite Beaumont como solista invitada. La novena propuesta en Pamplona será el jueves 26 de marzo en el Auditorio Baluarte y la cuarta en Tudela, el viernes 27 en el Teatro Gaztambide, ambas a las 19.30 horas.

Bajo la dirección de Aarón Zapico, la OSN interpretará 'El asalto de Galera' de Blas de Laserna, la Sinfonía n.º 1 de José Castel, la Escena de Inés de Castro y la Sinfonía n.º 6 en re menor 'La casa del diablo' de Luigi Boccherini, además de la Escena de Berenice de Franz Joseph Haydn.

RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO MUSICAL VINCULADO A NAVARRA

Natural de Corella, Blas de Laserna (1751-1816) fue uno de los compositores más prolíficos de su tiempo y una figura clave en el desarrollo del género dramático conocido como tonadilla escénica. Con la ayuda de Pablo Esteve, impulsor de este género en Madrid, alcanzó gran notoriedad como creador de música para textos teatrales, indagando en el carácter de los personajes y reflejando musicalmente sus emociones.

La obra que se escuchará en el abono 9 fue compuesta para una pantomima representada en Madrid en enero de 1793, inspirada en el episodio histórico del asalto a la localidad granadina de Galera durante la rebelión de las Alpujarras. En estas escenas mudas, muy populares a finales del siglo XVIII, los actores se expresaban mediante gestos mientras la música acompañaba y describía la acción, según ha informado Fundación Baluarte.

José Castel (1737-1807) nació en Tudela, donde ejerció durante décadas como maestro de capilla. Además de componer música sacra para la catedral, organizó conciertos instrumentales y enseñó música a los hijos de los marqueses de San Adrián, contribuyendo activamente a la vida musical de la Ribera. De su catálogo se conservan dos sinfonías, y en este programa se interpretará la primera de ellas, obra de clara inspiración clásica escrita para dos violines, viola, trompas y bajo, estructurada en tres movimientos y con evidentes influencias de Haydn y Boccherini.

La recuperación de estas piezas se enmarca en el compromiso de Fundación Baluarte y la OSN con la puesta en valor del patrimonio musical vinculado a la Comunidad foral.

El programa se completa con obras de dos de los compositores más influyentes del clasicismo europeo, cuyas obras circularon ampliamente por España a finales del siglo XVIII. De Luigi Boccherini, compositor italiano que desarrolló gran parte de su carrera en este país, se interpretarán la Sinfonía n.º 6 en re menor 'La casa del diablo', perteneciente a la colección op. 12 escrita durante su etapa al servicio del infante Don Luis de Borbón, y la escena dramática de Inés de Castro, obra vocal dedicada a la esposa del marqués de Benavent.

La velada finalizará con la 'Escena de Berenice' de Franz Joseph Haydn, una intensa cantata dramática compuesta en 1795 sobre un texto de Metastasio, en la que se combinan recitativos de gran dramatismo con un aria de gran exigencia vocal.

AUDICIÓN GUIADA EN CIVICAN Y EN TUDELA

Como actividad complementaria al concierto, el programa contará con una audición guiada previa el miércoles 25 de marzo a las 19 horas en Civican, centrada en la Sinfonía n.º 6 en re menor 'La casa del diablo', que permitirá al público profundizar en las claves musicales de la obra. La asistencia es gratuita previa inscripción en el auditorio. Correrá a cargo de la experta en mediación musical María Setuain Belzunegui. La actividad forma parte de Enclave Fortissimo, un programa de mediación cultural y musical fruto de la colaboración entre el Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte, la Orquesta Sinfónica de Navarra y Fundación Caja Navarra.

Por otro lado, antes de la cita en Tudela, tendrá lugar el tradicional Encuentro musical en el salón de actos del Centro Cívico Lestonnac, con una audición guiada a cargo de Mariano Jiménez a las 18 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Las entradas sueltas para el concierto en Pamplona están a la venta en la oficina y web de Fundación Baluarte, la taquilla y web del Auditorio Baluarte, así como en los teléfonos 948 229 217 y 948 066 066. El precio de las localidades es de 35/29/15 euros para el público general y de 28/23/12 euros para mayores de 65 años y menores de 30. Estos últimos también pueden adquirir sus localidades a un precio reducido, 11/9/5 euros, los tres últimos días de venta, presentando en la taquilla del auditorio el Carné Joven o DNI.

Las entradas individuales para el concierto en Tudela tienen un precio 24 euros en platea y 14 euros en anfiteatro para el público general y 7 euros en el anfiteatro para menores de 30 años con Carné Joven. Se pueden comprar en el SAC del Ayuntamiento de Tudela, el SAC del Barrio de Lourdes, las webs www.orquestadenavarra.es y www.tudelacultura.com, así como en la taquilla del Teatro Gaztambide.