El Otaku Day llega este sábado a la Casa de la Juventud con manga, anime, videojuegos y cultura japonesa

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Pamplona ha programado para este sábado una nueva tarde de ocio que dedicará a la cultura japonesa, el manga, el anime y los videojuegos, dentro del ya tradicional Otaku Day.

Un año más, se sucederán diferentes propuestas lúdicas, recreativas y participativas, con concursos, talleres y exhibiciones, para adentrarse en ese mundo Otaku. Las actividades son gratuitas y adaptadas a todos los niveles de conocimiento y experiencia. Se llevarán a cabo desde las 17.15 a las 20.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

La programación comenzará con la apertura de la zona de videojuegos de acceso libre, que permanecerá disponible durante toda la tarde. Allí, quienes se acerquen encontrarán distintas consolas y una selección de títulos con los que jugar. A esa misma hora, a las 17.15 horas, dará comienzo el taller de píxeles, una propuesta dedicada al pixel art, la técnica artística basada en la creación de imágenes mediante pequeños bloques de color. Las personas participantes podrán elaborar sus propios diseños inspirados en los videojuegos clásicos y explorar las posibilidades creativas de una estética estrechamente vinculada a la historia del ocio digital.

A las 17.30 horas, habrá una exhibición de cartas de League of Legends para acercarse a esta modalidad de juego, descubrir sus dinámicas y compartir partidas. También a las 17.30 horas, comenzará el torneo de Super Smash Bros Ultimate, videojuego de lucha que reúne a personajes emblemáticos de diferentes franquicias y propone enfrentamientos en los que la habilidad, los reflejos y la estrategia resultan fundamentales. A las 19.15 horas, llegará el turno del trivial de Pokémon, un concurso con preguntas que girarán en torno a sus videojuegos, series de animación, personajes, regiones y curiosidades.

En la recta final de la tarde, a las 19.30 horas, habrá concurso de lanzamiento de aviones de papel diseñados por quienes quieran participar con el objetivo de lograr el vuelo más largo. Y a las 20 horas, concurso de cosplay, en busca de la mejor caracterización e interpretación de un personaje de manga, anime, videojuegos, cine o televisión mediante el vestuario, el maquillaje y la puesta en escena. La tarde de ocio concluirá a las 20.30 horas con la entrega de premios de los diferentes concursos y torneos.