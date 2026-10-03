Otegi (EH Bildu) apuesta por "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos" dejando fuera "la barbarie"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una imagen de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado, ante una "situación excepcional", por "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos" que dejen fuera a los "autoritarios" y a quienes "defienden la barbarie". Y ha defendido que "eso no nos hace más débiles, nos hace más útiles para la gente".

Otegi ha intervenido este sábado en Pamplona en un acto político celebrado por la coalición abertzale en el que se ha presentado oficialmente las candidaturas de Laura Aznal y Joseba Asiron a la Presidencia de Navarra y la Alcaldía de Pamplona, respectivamente.

En su intervención, Otegi ha indicado que en EH Bildu ven los ciclos electorales desde dos perspectivas. Por un lado, aspirando a "ganar las elecciones; es más, es posible que las ganemos en muchos sitios" pero, por otro lado, también "mirándolo como país". Ha señalado que "tenemos como país un reto colosal para hacer frente a los grandes problemas sociales y políticos".

En este sentido, ha explicado que hay "dos maneras" de hacerlo. Una que "se mueve solo en el espectro político y otra que es la política de izquierdas más humilde: la que mira a la gente a los ojos y soluciona sus problemas", aunque sea "parcialmente". "Por encima de criterios ideológicos está la gente", ha defendido.

Por otro lado, ha preguntado "cuándo no hemos hecho frente al autoritarismo" y ha remarcado que "antifascismo se hace siendo ejemplo" de "honestidad" para conseguir la confianza de la gente. "Estamos muy orgullosos de ser también diferentes en eso", ha añadido.

Otegi ha subrayado que "somos una izquierda que defiende derechos, pero que también habla de obligaciones, de compromisos, de obligaciones políticas y de obligaciones éticas y morales. Y hemos aprendido de la historia". Frente a ello, ha considerado que "hay izquierdas que todavía no han aprendido de la historia". Por eso, ha reivindicado, "frente a una situación excepcional, medidas excepcionales, que ya se pusieron en marcha en otras épocas históricas".

Así, ha apostado por "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos". "Porque aquí hay una raya que divide el planeta en estos momentos. En un lado está la civilización y en otro lado está la barbarie. Y nosotros estamos del lado de la civilización. ¿Con quién? Con todos y todas los que quieran estar en ese lado", ha recalcado. "Fuera se quedan los autoritarios y los que defienden la barbarie", ha agregado.

El líder de EH Bildu ha destacado que "todos están preocupados porque la democracia está en peligro. ¿Que democracia?", se ha preguntado. "El problema es que hay una democracia que está secuestrada por los intereses de una minoría y por el neoliberalismo y que no deja margen para resolver los problemas de la gente. Ese es el problema. Eso es lo que pone en riesgo la democracia", ha asegurado.

Otegi ha apostado por "políticas públicas antifascistas" que son "las que resuelven los problemas de la gente". "Nosotros somos los que tenemos que resolver los problemas de la gente. Somos un país pequeño que puso en marcha el movimiento más potente de pensionistas. Somos el país que ha demostrado ser la vanguardia de la solidaridad con el pueblo palestino. Y vamos a ser el país en la vanguardia de la defensa del derecho a la vivienda", ha manifestado, para añadir que EH Bildu "está cambiando las políticas y las percepciones en este país".