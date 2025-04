Otegi (EH Bildu): "Nadie detendrá la lucha del pueblo vasco por recuperar la soberanía"

Tiende la la mano "a todos los que consideran que este es un país que merece más soberanía" a construir una "república vasca de iguales"

PAMPLONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este domingo que "nadie detendrá la lucha del pueblo vasco por recuperar la soberanía y construir una república vasca de iguales" y ha recordado a quienes "combatieron el fascismo" y "sacrificaron sus vidas por este país", en referencia al 50 aniversario del fusilamiento de los militantes de ETA Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi.

Así se ha expresado durante su intervención en el acto político que EH Bildu ha celebrado este domingo en Pamplona como cierre a una multitudinaria manifestación, convocada con motivo del Aberri Eguna bajo el lema 'Askatasunaren nazioa gara' (Somos la nación de la libertad), en la que han participado 15.000 personas según la coalición y 9.000 según la Delegación del Gobierno.

Otegi ha destacado que "nosotros nunca utilizaremos el Aberri Eguna para criticar a nadie que defienda que este es un país, que es una nación, y que tiene derecho a decidir. Eso se lo dejamos a quienes hacen del insulto y del barro su práctica política". "Hay un campamento base que hay que elevar" y "necesitamos hacer frente a los viejos y a los nuevos retos", ha subrayado el líder de la coalición abertzale, que ha tendido la mano "a todos los que consideran que este es un país que merece más soberanía, reconocimiento nacional, defensa de su lengua nacional y una sociedad diferente para construir juntos ese camino".

"Frente a los insultos, más mano tendida; frente a los desprecios, aquí está la izquierda independentista dispuesta a jugar una partida en términos estratégicos, no en términos tácticos, no en el cortoplacismo, sino mirando al horizonte que se llama República vasca de iguales", ha destacado.

Arnaldo Otegi ha reivindicado que "este es un país que ha construido su imaginario, su historia y su futuro sobre el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras, de gentes que han sabido mantener no solo la memoria, sino vivas nuestras banderas, nuestro idioma nacional y nuestros objetivos últimos". Un país, ha continuado, que "mira al futuro porque sabe leer en cada momento cuáles son los intereses de sus mayorías trabajadoras y sociales". "Construir una patria significa construir una patria que defienda los derechos de las inmensas mayorías populares y trabajadoras de este país", ha remarcado.

El dirigente de EH Bildu ha afirmado que "hemos sabido transmitir a las nuevas generaciones el impulso por un proceso de liberación nacional y social", por eso ha dado las gracias a la juventud, a la que "corresponde seguir el camino". "A las no tan jóvenes generaciones nos llena de orgullo y admiración, como diría el Borbón, comprobar que las nuevas generaciones se unen al compromiso por construir la república vasca y por construir un futuro diferente para las gentes que vivimos y trabajamos aquí", ha celebrado.

Otegi ha reconocido que "en el pasado no supimos aprovechar todas las ocasiones" pero ha señalado que "no debemos hacer un repaso sobre quién tuvo la responsabilidad de que no fueran aprovechadas". Ha puesto en valor que "somos un país a escala pequeña que ha hecho grandes cosas" y ha indicado que "necesitamos saber jugar con inteligencia emocional y con inteligencia política para aprovechar todas y cada una de las ocasiones que se nos presentan para avanzar en el camino de conquistar nuestra soberanía nacional y construir un futuro diferente".

RECUERDO A 'TXIKI' Y OTAEGI

El secretario general de EH Bildu ha recordado el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, "pero el franquismo se perpetuó en todos y cada uno de los aparatos de Estado". "Murió como nació, asesinando militantes antifascistas, abertzales y socialistas", ha censurado, apuntando que también hace 50 años "se dictaron seis penas de muerte contra militantes antifascistas: tres del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) y dos militantes de ETA, 'Txiki' y Otaegi".

Una condena a muerte que motivó "tres días de huelga general para defender a los militantes que iban a ser asesinados" y por la que "este país estuvo en el foco de todo el planeta". Ha recordado que Olof Palme, primer ministro sueco, y el papa Pablo VI pidieron la conmutación de la pena y "hubo manifestaciones en todos los países del planeta". "Desgraciadamente, ni los tres días de huelga general ni toda esa movilización fue capaz de salvar la vida de aquellos antifascistas", ha lamentado.

"Hoy, 50 años después, tenemos que recordar que aquellos vascos, independentistas, socialistas, euskaldunes, murieron frente a un pelotón de fusilamiento compuesto por voluntarios de la Policía Nacional, policía armada entonces, y Guardia Civil, cantando el 'Eusko gudariak'", ha resaltado.

"Algunos pensaron que cortando las raíces no daría fruto el proyecto de liberación nacional. Cuánto se equivocaron. Hoy estamos aquí recordando el sacrificio, el compromiso de todos aquellos que combatieron el fascismo en todas las latitudes del planeta", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha destacado que "nadie detendrá a este país. Nadie detendrá la lucha del pueblo vasco por recuperar la soberanía y construir una república vasca de iguales. Nadie será capaz de abortar la primavera. Nadie será capaz de que no seamos conscientes, comprometidos y que estemos todos los días de nuestra vida recordando que quienes sacrificaron sus vidas por este país tendrán su recompensa en las sonrisa de nuestros niños, de nuestros nietos y nietas, en una república vasca de iguales".

El acto ha finalizado con todos los asistentes a la manifestación, animados por Arnaldo Otegi, entonando el 'Eusko gudariak'.