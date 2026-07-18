El Palacio de Bertiz acoge la exposición 'Dibujos medicina', de la ilustradora Myriam Cameros Sierra

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, visita en el Palacio de Bertiz la exposición 'Dibujos Medicina / Sendagaiak', de la ilustradora especialista en literatura infantil y juvenil Myriam Cameros Sierra. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, visitó recientemente en el Palacio de Bertiz la exposición 'Dibujos Medicina / Sendagaiak', de la ilustradora especialista en literatura infantil y juvenil Myriam Cameros Sierra.

La propuesta de la artista se podrá visitar hasta el próximo 31 de agosto. En ella, la autora despliega un recorrido visual a través de dibujos sobre papel, bordados y pequeñas piezas escultóricas, representando cuerpos que mutan y se mezclan con lo vegetal y animal.

La visita de la consejera Esnaola se ha producido en el marco de una de las actividades programadas en relación a la exposición, una visita guiada en la que la propia Myriam Cameros ha acompañado a los visitantes en el recorrido por la exposición, ha compartido su proceso creativo y ha realizado una acción de dibujo en directo con las personas asistentes, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

También en relación con la exposición, el próximo miércoles 29 de julio se ha organizado una sesión de dibujo colectivo dirigida a personas adultas, una actividad concebida como un encuentro artístico en círculo inspirado en el imaginario de la luna llena. La sesión, organizada a través de dinámicas guiadas, invitará a los participantes a explorar el dibujo desde lo intuitivo, lo corporal y lo emocional.

Finalmente, el domingo 16 de agosto se realizará también un taller de 'Creación de personajes fantásticos', destinado a público infantil de entre 6 a 12 años, en el que, después de otro recorrido por la exposición guiado por la artista, se propondrá a los niños asistentes crear sus propios seres fantásticos inspirados en lo humano, lo vegetal y lo animal.

Myriam Cameros Sierra, original de Pamplona, es una ilustradora y artista plástica navarra. Es licenciada en Bellas Artes, y ha realizado un posgrado en Ilustración y un Máster en Literatura Infantil y Juvenil. Asimismo, también es graduada en Arteterapia y Técnicas Creativas.

Recibió el I Premio de Novela Gráfica y Comic Bruguera 2019 por la obra '¡Tierra trágame!', y publica en el suplemento ON sus tiras 'A ratos conmigo'. Otros de los libros para los que ha realizado ilustraciones han sido 'La Cenicienta que no quería comer perdices' o 'Cuentos para antes de despertar'.