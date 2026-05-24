Pamplona acoge el jueves 28 de mayo los Encuentros de Arboricultura 2026

Arbolado en un parque de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación Española de Arboricultura han organizado el próximo jueves 28 de mayo los Encuentros de Arboricultura 2026 bajo el lema 'La gestión municipal del arbolado urbano: desafíos, contradicciones y oportunidades'. Esta jornada técnica se celebrará en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, entre las 9 y las 17 horas, y reunirá a personas expertas y profesionales de la arboricultura y la gestión del arbolado en ciudades del país. Las inscripciones están abiertas en www.aearboricultura.org.

Los Encuentros de Arboricultura de Pamplona 2026 persiguen el propósito de "mejorar la gestión del arbolado urbano para que los árboles de las ciudades puedan cumplir plenamente su función como pieza fundamental de la infraestructura verde urbana". La jornada se articula en torno a cinco objetivos: analizar la gestión municipal del arbolado desde la perspectiva de la administración pública, "identificando qué funciona, qué falla y por qué"; detectar las "carencias estructurales" en planificación, mantenimiento y toma de decisiones; debatir distintos modelos de contratación y su "impacto real sobre la salud y la longevidad de los árboles"; abordar la gestión del riesgo desde un enfoque técnico, social y político; y compartir experiencias y estrategias de mejora, "construyendo una comunidad de práctica que trascienda cada municipio", explican desde el Consistorio en una nota de prensa.

Esta jornada se configura como un espacio de reflexión "honesta" y como un lugar "donde construir soluciones". "El arbolado urbano, cuando está bien planificado y bien gestionado, es una de las respuestas más eficaces, económicas y duraderas a todos estos desafíos climáticos. Sin embargo, la realidad cotidiana de la gestión municipal dista con frecuencia de ese potencial. Las presiones presupuestarias, la falta de instrumentos técnicos adecuados, las tensiones entre criterios técnicos y decisiones políticas, o los contratos de mantenimiento diseñados sin suficiente conocimiento especializado, hacen que muchos árboles urbanos vivan por debajo de sus posibilidades y se transformen en un coste en lugar de beneficio", señalan desde el Ayuntamiento.

La jornada reunirá a profesionales de amplia trayectoria en arboricultura y gestión del arbolado urbano en España, con experiencia directa en grandes ciudades como Madrid, Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Barcelona. Entre otros, participarán con diferentes ponencias Eduardo Rojo y Alejandro Ruiz, del Ayuntamiento de Vitoria; el consultor en arboricultura Gerard Passola; María Sánchez-Blanco, del Ayuntamiento de Madrid), Álex Unzueta y Mikel Alejo, del Ayuntamiento de Bilbao; y el presidente de la AEA, Juan María Odriozola.

La jornada concluirá con una mesa redonda sobre la integración de todos los agentes del sector (viveros, empresas contratistas, administración pública y personal técnico especialista), poniendo en valor que "una buena gestión del arbolado es siempre un trabajo de coordinación y corresponsabilidad".

La Asociación Española de Arboricultura (AEA) es la asociación profesional de referencia en España en el ámbito de la arboricultura. Desde hace más de tres décadas, trabaja por la formación, la certificación y la difusión del conocimiento técnico necesario para que los árboles en entornos urbanos, periurbanos y naturales reciban el cuidado que merecen. A través de congresos, jornadas, publicaciones, certificaciones europeas (ETW, ETT, VETcert) y programas de formación continua, la AEA conecta a profesionales del sector y contribuye a elevar los estándares de la gestión arbórea en España.