Pamplona acogerá el I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra reunirá en Pamplona a profesionales del turismo gastronómico en el I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico que tendrá lugar el próximo jueves, 19 de febrero.

En él participarán expertos internacionales, siendo Italia el país protagonista, con la asistencia de ponentes que mostrarán algunos de los casos de éxitos de este país en el desarrollo del turismo enogastronómico. En el ámbito nacional serán comunidades como Navarra, Euskadi, La Rioja y Aragón los que mostrarán algunas experiencias de unos destinos que han sabido convertirse en referentes del turismo enogastronómico. La asistencia al Congreso requiere inscripción previa hasta el próximo 17 de febrero a través de este enlace.

UN CONGRESO, DOS SEDES

La sala de Cámara de Baluarte acogerá el programa de la mañana, que dará comienzo a las 9 y finalizará con una comida informal, para facilitar los contactos profesionales tras las diferentes sesiones. Tras el almuerzo, los asistentes se trasladarán en autobús a Bodega Señorío de Otazu donde se celebrarán las sesiones de la tarde y finalizará con la visita a la bodega y la cata de sus vinos.

El programa del congreso se estructura alrededor de estos 4 ejes: eficiencia energética, digitalización, cohesión territorial y competitividad, con sesiones orientadas a "vender más" en turismo enogastronómico. Es decir, ha explicado el Gobierno, "traducir sostenibilidad en ventaja competitiva, valor añadido y motor de diferenciación comercial, ganando en reputación, diferenciación para facilitar el acceso a segmentos premium". Los expertos presentarán casos de éxito que fomentan el consumo de productos locales y de temporada, apoyan a pequeños productores que implementan políticas de reducción del desperdicio alimentario y preservan tradiciones, garantizando la seguridad alimentaria y económica del lugar.

Entre los invitados internacionales destacan Roberta Garibaldi, una de las voces más influyentes en Europa en sostenibilidad como motores de desarrollo económico aplicada a turismo y gastronomía; Thomas Kolster, líder inspirador a la vanguardia del marketing sostenible que apuesta por una oferta enogastronómica que aporte bienestar y crecimiento personal a los clientes; Denis Shegetti, cofundador de Winedering.com, la plataforma líder dedicada al enoturismo, que mostrará herramientas digitales para vender más, conectando a quienes aman el vino y los viajes con los lugares, las historias y las experiencias que los hacen verdaderamente especiales; y Dolores Semeraro, quien reflexionará sobre el futuro de los viajes en una ponencia que incluirá herramientas, técnicas y estrategias fáciles de implementar.

De las ponencias nacionales, destaca la presentación del proyecto liderado por Turismo de Navarra 'Del Campo a la Mesa', "modelo pionero de desarrollo gastronómico sostenible donde la cooperación entre productores, restauradores y destinos es la seña de identidad".

Por la tarde el congreso se trasladará a la Bodega Otazu donde se presentarán los microproyectos de I+D financiados con Fondos Next Generation UE, realizados en el marco del convenio que mantienen Dirección general de Turismo de Gobierno de Navarra y UPNA para el fomento de la Comunidad foral como destino de calidad. Entre otros, Luis Salcedo, del El Choko de Remigio, de Tudela, presentará un vinagre de excedentes de la huerta, miso de pimiento, shoyu de pochas y piquillo o remolacha liofilizado. Por su parte, Luken Vigo e Iñaki Andradas, de Grupo Bberri, de Pamplona, darán a conocer su proyecto de lías de chardonnay fraccionadas por aroma y textura, acondicionadas con hidromiel.

Los asistentes a estas presentaciones podrán degustar en la sala las creaciones presentadas in situ.

La celebración del Congreso se enmarca en la 20ª edición de Navartur, Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, y está financiado con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.