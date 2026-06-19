Pamplona activa el protocolo de actuación para atender a personas sin hogar ante la previsión de temperaturas extremas

Archivo - Imagen de un termómetro en Pamplona - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha activado el protocolo de actuación para atender a personas en situación de calle, ante la previsión de temperaturas extremas en la ciudad.

Todas las personas sin hogar, estén empadronadas o sean itinerantes, pueden acudir al Centro Integral de Atención a Personas Sin Hogar de Pamplona (CIAPSH), en Trinitarios, que ha ampliado el máximo de 58 plazas que ofrece de forma habitual por la ola de calor.

Las personas en situación de calle podrán acudir al CIAPSH, en horario de 12 de la mañana a 7 de la tarde, cuando las temperaturas previstas son más altas.

Podrán hacer uso de las zonas comunes, como el salón, taller o duchas, pero no se les asignará habitación. Si no son usarías de comedor social, estas personas podrán comer en el centro, a las 13.15. La atención por ola de calor no incluye la cena ni la pernocta.

Debido al número limitado de plazas disponibles, se da prioridad en el entorno de calle a menores de edad con familia (los menores no acompañados se derivan directamente a Gobierno de Navarra), personas con enfermedades graves y riesgo real para la salud, para lo que deberán aportar el correspondiente informe médico actualizado, mayores de 65 años sin red social de apoyo y mujeres solas.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con diversos recursos a la hora de activar la ola de calor, entre los que se encuentran la Policía Municipal y Policía Comunitaria, técnicas de programas específicos, educadores de atención en calle, educadores de Etxe Bat y el CIAPSH.

Además, en colaboración con Cruz Roja, informa a la población en general y, en especial, a los colectivos vulnerables, de los riesgos para la salud por calor excesivo y ofrece acompañamiento médico en caso de necesidad.

Desde el equipo de atención en calle municipal se ofrecen pautas y orientación a las personas usuarias, para que puedan hacer uso de espacios a modo de refugio, permanecer en zonas sombrías y frescas, y se remarca la importancia de la hidratación, entre otras recomendaciones.

Los avisos por altas temperaturas que pueden afectar a la salud establecen tres franjas: alerta amarilla, situación de riesgo moderado para población con factores de riesgo; alerta naranja, con riesgo moderado para la salud de la población en general y elevado para la población con factores de riesgo; y alerta roja, situación de riesgo elevado para toda la población y extremo para las personas con factores de riesgo.