Pamplona alcanza los 213.526 habitantes, impulsada sobre todo por barrios como Lezkairu, Mendillorri y Etxabakoitz

Imagen aérea de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pamplona cuenta ya con 213.526 personas empadronadas, según los últimos datos de cierre de 2025, recogidos en el Padrón Municipal a fecha 1 de enero de 2026. La cifra supone un incremento del 0,44% en el último año, lo que se traduce en 939 personas más empadronadas. La población inmigrante representa el 15,67% del total, con 33.458 personas empadronadas. Los datos completos pueden consultarse en la web municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

Aunque la evolución de este último año apenas se traduce en mil personas más, sí es cierto que algunos barrios han atraído más población que otros. En concreto, son los barrios de Lezkairu, Mendillorri y Etxabakoitz donde se ha registrado el mayor crecimiento. Así, por ejemplo, en Lezkairu hay 644 personas más empadronadas, lo que se traduce en un incremento del 6,61% en un año. Por su parte, en Etxabakoitz ha ganado 217 vecinos (un 3,93%) y Mendillorri cuenta con 332 vecinos más (un 2,38%), detallan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

En el resto de barrios, los incrementos han sido de entre el 0,20 y el 0,70%, con entre 20 y 131 personas más empadronadas. Es el caso, por ejemplo, de los Ensanches (131 personas más; un 0,62%) y Milagrosa-Arrosadía (116 más; un 0,72%).

Hay, eso sí, seis barrios que pierden población. El que más ha notado este descenso ha sido el barrio de Rochapea, con 231 personas menos, lo que supone un descenso del 0,86%. También cae la población de Iturrama, donde hay 165 personas menos, es decir, un 0,75% menos; y de Txantrea, con 158 personas menos, lo que supone un descenso del 0,78%.

Los números negativos se extienden, aunque en menor medida, a San Juan (-0,37% con 71 vecinos menos), Ermitagaña-Mendebaldea (-0,24%, con una caída en el empadronamiento de 40 personas) y Azpilagaña (-0,21%, con una contracción de 15 personas empadronadas menos).

LA POBLACIÓN INMIGRANTE CRECE UN 3,81%

Buena parte del incremento de la población de Pamplona se debe al aporte de población inmigrante. De hecho, de las 213.526 personas censadas a 1 de enero de 2026, 33.458 son de procedencia extranjera. Son 1.227 personas más que un año antes, lo que representa un incremento del 3,81%. Por el contrario, la población autóctona ha descendido un, 0,15%, con 288 personas menos.

En números absolutos, la población inmigrante reside en mayor medida en los barrios de Rochapea y Milagrosa-Arrosadía. Así, en el primero de estos barrios hay, en la actualidad, 4.411 personas extranjeras empadronadas. En el segundo, 4.040. Los incrementos porcentuales, eso sí, no son los más representativos. En Rochapea ha aumentado un 0,48% y en Milagrosa-Arrosadía, un 2,51%.

En este sentido, los mayores incrementos porcentuales se han dado en Lezkairu (un 15,92%), aunque en números absolutos las cifras de población extranjera son, de hecho, las menores de la ciudad, pasando de 848 personas empadronadas en 2025 a 983 este enero. En segundo lugar, el mayor aumento porcentual se ha dado en Mendillorri, con un 13,16% más de población inmigrante (1.376 personas este año frente a las 1.216 de 2025). En tercer y cuarto lugar, con incrementos del 11,65% y del 11,43% respectivamente, se sitúan Etxabakoitz y los Ensanches. En números absolutos, el primero de estos barrios tiene en la actualidad 1.409 personas empadronadas de origen extranjero y los Ensanches, 2.515.

Precisamente, en lo que se refiere a números absolutos, tras Rochapea y Milagrosa-Arrosadía, entre los barrios con mayor población extranjera se sitúan Iturrama (2.901) y San Jorge (2.900), seguidos de Txantrea (2.577), San Juan (2.528) y los ya mencionados Ensanches (2.515). Teniendo en cuenta la comparativa con un año antes, los únicos barrios que pierden población inmigrante son, de hecho, San Juan (-1,10%), Azpilagaña (-0,52%) y Txantrea (-0,50%).