Pamplona aspira a ser Capital Mundial de la Pelota: "No es sólo un deporte, forma parte de lo que somos"

Acto de presentación del proyecto 'Pamplona Capital Mundial de la Pelota' - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Civivox Pompelo ha acogido este viernes el acto de presentación del proyecto 'Pamplona Capital Mundial de la Pelota', una iniciativa que "nace de la tradición, pero mira al mismo tiempo al futuro" y que es "una apuesta por un patrimonio que no pertenece a nadie en exclusiva, porque es de todas y todos".

Así lo ha destacado en su intervención el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que ha señalado que "la pelota no es solo un deporte, forma parte de lo que somos". "De nuestra cultura, de nuestra manera de relacionarnos, de ocupar el espacio público. Muchas y muchos hemos crecido en un frontón", ha manifestado.

Al acto también han asistido, entre otros, la presidenta de la Federación Navarra de Pelota, Andrea Lusarreta, la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, así como otros representantes institucionales, de clubes, pelotaris y otros agentes relacionados con este deporte.

Asiron ha señalado que en Pamplona "la pelota también es una manera de habitar la ciudad, se jugaba ya en la Edad Media". "La pelota ha cambiado, se ha adaptado, se ha transformado, ha evolucionado, pero nunca ha desaparecido. Porque siempre ha habido personas que han estado dispuestas a cuidarla", ha subrayado. De ahí, ha dicho, "nace este proyecto".

Un proyecto que, según ha remarcado, "no se queda solo en la ciudad, aspira a ser un elemento común, un elemento colectivo para todo el territorio navarro". "Es una apuesta cultural, deportiva, turística y social. Una apuesta por un patrimonio que no pertenece a nadie en exclusiva, porque es de todas y todos. Porque esto no va de ideologías ni de intereses partidistas. Va de sumar. De remar juntas y juntos por el futuro de la pelota", ha añadido.

Por su parte, Lusarreta ha señalado que esta es "una apuesta de ciudad entusiasta, decidida e inquebrantable" que "debe ser aprovechada para que la pelota vasca no se convierta en un elemento meramente ornamental de nuestra sociedad, sino en un elemento reconocible, presente y latente en el día a día, que cale hondo en la ciudadanía y nos permita sentir orgullo de que la pelota vasca, al igual que nuestra lengua, el euskera, o nuestro folclore, son elementos estructurales de una cultura compartida".

Para ello, ha dicho, "debemos ser capaces de tejer una amplia red de actuaciones que nos permita recuperar el pulso de pelota vasca en las aulas, en las calles, en los centros culturales, en los barrios, en las plazas etc". "No nos conformemos únicamente con la estampa de un pletórico frontón Labrit", ha subrayado. Lusarreta ha considerado que la pelota "necesita más apoyo institucional, y somos conscientes de que uno de los principales retos es el de reforzar la base".

A su juicio, "hay que construir desde abajo, hay que darla a conocer", y para ello trabajarán desde la Federación de la mano del Ayuntamiento. "Seamos intrépidos y fortalezcamos la identidad pelotazale de Iruña", ha manifestado, tras apuntar que "el legado de figuras reconocidas", junto a "jóvenes talentos de nuestro deporte" y personal técnico, entre otros, "deben ser consideradas estandarte y embajadoras de un sello, de una capitalidad pelotazale para Pamplona, para Navarra y para el mundo".

'PAMPLONA CAPITAL MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA'

'Pamplona Capital Mundial de la Pelota Vasca' es un proyecto estratégico, incluido en la Agenda Urbana 2030. Para este 2026 se prevén actuaciones como la celebración de un congreso internacional, el inicio de las obras del centro de interpretación, la reapertura del frontón Labrit tras las obras de mejora de la eficiencia energética o la generación de un producto turístico en torno a la pelota vasca.

Tras el acto, los asistentes han visitado la exposición itinerante que se estrena en Civivox Pompelo sobre la tradición pelotazale en Pamplona. A través de trece paneles, se da a conocer la pelota vasca en aspectos como su vinculación con Pamplona, su historia, las diferentes disciplinas y modalidades de la pelota, el papel de las mujeres o la relevancia del frontón como espacio de encuentro. Los contenidos los ha preparado el historiador Santiago Lesmes. En principio, hasta el 26 de enero, la muestra se podrá visitar en Civivox Pompelo. Después, la exposición itinerará por los demás civivox de la ciudad para acerca el mundo de la pelota vasca a todos los barrios de la ciudad.

Junto a esta exposición, Pamplona desarrollará durante este año varias actividades que impulsarán y promocionarán el mundo pelotazale. A finales de octubre se celebrará un Congreso Internacional de Pelota Vasca "para posicionar a Pamplona como epicentro de este deporte, abrir un debate sobre su futuro analizando tendencias, retos y oportunidades y también para dar a conocer el nuevo producto turístico en torno a la pelota". La organización del congreso está ya adjudicada para empezar a trabajar en aspectos como la constitución del comité científico y la concreción del programa y de las actividades paralelas, con vocación de "atraer a un público diverso".

Se prevé, asimismo, que durante este año se puedan iniciar las obras del Centro de Interpretación de la Pelota Vasca en el solar ubicado en la parte trasera de la Plaza de Toros. En octubre de 2025 se resolvió el concurso de ideas con la propuesta 'Pareten Mintzoa' de O Arquitectura SLP como ganadora. En la actualidad, el equipo redactor está redactando el proyecto definitivo para, una vez aprobado, poder comenzar las obras. La inversión rondará los 7 millones de euros, de los que 1,5 millones están consignados para este año.

REAPERTURA DEL FRONTÓN LABRIT Y OTRAS INICIATIVAS

En primavera reabrirá el frontón Labrit, después de varios meses cerrado para someterse a obras de mejora de eficiencia energética. El Ayuntamiento de Pamplona está invirtiendo 1.045.000 euros, de los que 283.257,10 euros se financian con cargo a fondos europeos Next Generation EU, para la renovación de la instalación térmica, para la renovación e impermeabilización de la cubierta y para otras actuaciones que permitan producir energía renovable. Se quiere aprovechar esa reapertura para "generar una jornada festiva con programación de actividades de que saquen la pelota a calle".

El impulso de la pelota vasca como elemento de atracción turística es otro de los ejes de actuación en este 2026. El Ayuntamiento de Pamplona quiere poner a la pelota vasca "en el centro de una apuesta turística sostenible, que desestacionaliza la oferta y que pone en valor un patrimonio inmaterial propio". Para ello, se pondrán en marcha visitas guiadas sobre historia de la pelota, visitas experienciales, gastronomía, un espacio para el remonte o nueva oferta turística en torno a este deporte.

Por último, entre las actividades previstas se encuentra el apoyo a la pelota de base, a la cantera y el futuro de este deporte, con el proyecto Pilotaldia, una iniciativa de la Federación Navarra de Pelota Vasca con la que colabora el Ayuntamiento de Pamplona.