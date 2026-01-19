Pamplona aumenta hasta un 16% la cuantía máxima subvencionable en vivienda para familias en situación de vulnerabilidad

Vista de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha renovado el programa Provivienda de ayudas al pago de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad, aumentando hasta un 16% la cuantía máxima subvencionable.

El Consistorio ha reservado un total de 300.000 euros para esta iniciativa (frente a los 250.000 euros del pasado año), que ofrece ayudas de entre el 50% y el 70% del coste máximo de alquiler, en función de la renta familiar.

Las ayudas económicas van de la mano de un itinerario personalizado "encaminado a lograr que las familias beneficiarias puedan mantener la vivienda de una forma autónoma".

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha afirmado en rueda de prensa que con esta convocatoria "cumplimos con uno de los acuerdos" contemplados en el acuerdo de gobierno de "ir mejorando todas las prestaciones económicas sociales, especialmente las referidas con el acceso a la vivienda, en lo que a todas luces es una de las grandes demandas y problemáticas sociales".

"Hoy, el acceso a la vivienda es, sin duda, una de las grandes dificultades para muchas de las personas y familias de nuestra ciudad", ha manifestado, tras añadir que "llevaban muchos años sin actualizarse las cuantías de la ayuda".

La modificación del coste máximo subvencionable supone un incremento de hasta un 16% en algunos supuestos, al incrementarse el nivel de ingresos de las posibles familias beneficiarias y el tope del alquiler de 675 a 700 euros, lo que equipara el importe con el tope máximo establecido por el Gobierno de Navarra en el programa David y el programa Emanzipa.

El mínimo subvencionable deberá ser superior a 200 euros y establece un máximo de 490 euros. Estos cambios "permitirán que más familias puedan acceder a las ayudas".

Además, la convocatoria contempla como novedad que, si hay más de un titular en el contrato de vivienda por tratarse de una vivienda compartida, cada titular podrá recibir la subvención en función del porcentaje de titularidad del contrato.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el 31 de octubre de 2026, a través de las unidades de barrio, y una vez concedidas podrán recibirse por un máximo de dos años. Además, se trata de una ayuda complementaria a otras similares, con el objetivo de "hacer frente al coste del alquiler de la vivienda habitual".

La subvención está pensada para familias en situación de crisis socioeconómica, que "presenten dificultades para mantener el alquiler de una vivienda". También podrán optar familias que han residido en viviendas municipales y que van a acceder a una vivienda de alquiler ajena al Ayuntamiento.

En todos los casos, será requisito necesario estar empadronado en Pamplona con una antigüedad mínima de seis meses y que la vivienda se encuentre en el término municipal y sea vivienda habitual. Además, habrá que acreditar ser titular o cotitular de un contrato de alquiler, que puede ser de VPO o de mercado libre.

Junto a estos requisitos, también será necesario estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra y haber solicitado previamente el acceso a programas autonómicos como Emanzipa o David.

Las familias solicitantes deberán, asimismo, estar atendidas por los servicios sociales municipales y cumplir los requisitos económicos marcados.

De hecho, para poder optar a las ayudas es necesario contar con un informe realizado por la unidad de barrio, que recoja las posibilidades de mejora previstas para los próximos meses y los recursos en materia de vivienda recibidos hasta la fecha.

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO

Más allá de la prestación económica, el programa Provivienda incluye un itinerario individualizado, que oriente, asesore y ayude a la familia "a lograr las herramientas necesarias para ser capaz de mantener la vivienda cuando ya no exista ayuda económica".

Ese itinerario vendrá recogido en el informe social que elaborará la unidad de barrio y en él se determinarán cuáles son los pasos a seguir por las personas beneficiarias.

El itinerario, "lejos de convertirse en una pauta puntual", será sometido a un plan de seguimiento "para certificar los logros obtenidos y analizar la evolución de la familia a la hora de lograr recursos económicos suficientes para mantener una vivienda".