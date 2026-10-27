Pamplona, Barañáin, Zizur Mayor y Cendea de Cizur modificarán sus términos municipales por el PSIS de Etxabakoitz. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Pamplona, Barañáin, Zizur Mayor y Cendea de Cizur van a trabajar conjuntamente en la tramitación del procedimiento para alterar sus términos municipales en el ámbito del PSIS de Etxabakoitz.

Los cuatro municipios y la Dirección General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra han decidido suscribir un protocolo general de actuaciones previas a ese proceso de alteración. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona dará este miércoles pase a pleno al protocolo para debatirlo y aprobarlo a principios de noviembre, según ha informado el Consistorio en una nota.

Como documento base para el inicio de los trabajos se incorpora como anexo único al protocolo una propuesta de representación gráfica de la alteración de términos jurisdiccionales con la que han mostrado su conformidad los cuatro ayuntamientos. Pamplona gana terreno al suroeste, ampliando el término municipal hasta la NA-7027 y el primer tramo de la NA-6000, así como al norte del río Elorz para acoger lo que será la futura estación del tren de alta velocidad. Se retranquea el límite al sur para ajustarlo al diseño de la estación y dejar para Zizur Mayor una parcela edificable hasta lo que es la A-15.

El protocolo surge de la voluntad manifestada por los cuatro ayuntamientos y el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, de iniciar de oficio el procedimiento de alteración de los términos municipales de los cuatro municipios.

"De esta forma, se racionaliza la ordenación territorial y su mejor integración en los núcleos urbanos para optimizar y garantizar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, partiendo de la consideración de que, en esencia, este nuevo desarrollo será una ampliación hacia el oeste de Pamplona para configurar el nuevo Etxabakoitz", según ha añadido el Ayuntamiento.

Se pretende la colaboración entre las partes en la tramitación del procedimiento, agilizándolo y coordinándolo con el procedimiento de modificación del PSIS y evitar así los "graves problemas" que se han generado en el PSIS de Erripagaña, donde el desarrollo urbanístico previsto también estaba dividido en cuatro ayuntamientos. "La idea es solventar posibles problemáticas antes de que los futuros vecinos y vecinas se instalen en este barrio", ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona.

El inicio del procedimiento de alteración de los términos municipales se realizará una vez aprobados definitivamente tanto el PSIS como el proyecto de reparcelación, procurándose que se finalice el mismo antes de la terminación de las obras de urbanización de la primera fase. La semana pasada el Gobierno de Navarra aprobó definitivamente la modificación del PSIS para el 'Desarrollo del Área de la Nueva Estación del Tren de Alta Velocidad y del Área de la Antigua Estación de Tren de Pamplona', más conocido como PSIS de Etxabakoitz.

El PSIS contempla suelo para 11.500 viviendas, 5.723 viviendas libres, 3.487 viviendas protegidas y 2.371 tasadas, y nuevos espacios públicos y zonas verdes, además de las infraestructuras vinculadas al tren de alta velocidad como la estación o el bucle ferroviario necesario. El área de intervención suma 2,3 millones de metros cuadrados, 29.000 más de los previstos antes de la modificación del PSIS aprobada, repartidos entre los cuatro términos municipales.

Tal y como recoge la ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, los procesos de alteración de términos municipales persiguen mejorar la prestación de los servicios de competencia municipal; incrementar la capacidad de gestión de las entidades locales afectadas; adaptar los términos municipales a las realidades físicas, demográficas, urbanísticas y culturales; y facilitar la participación ciudadana en los asuntos locales y garantizar la efectiva prestación de los servicios. El protocolo general acordado no comporta obligaciones económicas, que deberán abordarse más adelante antes de adoptar una decisión definitiva, y tendrá una vigencia de cuatro años.