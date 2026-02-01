Pamplona celebra este martes San Blas con un mercadillo en la plaza de San Nicolás y baile de la soka-dantza en Sarasate

Archivo - Mercadillo en la plaza de San Nicolás por la festividad de San Blas. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza de San Nicolás y la calle San Miguel acogen este próximo martes 3 de febrero el tradicional mercadillo de San Blas. Abrirá en horario ininterrumpido, de 9 horas de la mañana a 20.30 horas de la tarde, con veintiún puestos que pondrán a la venta productos típicos como dulces y roscos.

Para el correcto desarrollo del mercadillo, el Ayuntamiento de Pamplona exige la documentación acreditativa del origen de los productos que se venden y se prohíbe expresamente la venta de pan, así como la venta de productos con nata o crema pastelera. Los puestos ocuparán un máximo de tres metros y deberán dejar espacio en la calzada para el paso de vehículos de emergencia y servicio de limpieza. Se reforzará el número de contenedores para recoger la mayor cantidad de residuos que generará la actividad. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, visitará el mercadillo el martes a las 11.30 horas.

Tras la apertura del mercadillo, a las 9.45 horas, tendrá lugar la procesión de San Blas por los alrededores de la iglesia de San Nicolás y la bendición de los puestos y de los productos que se exponen. A las 10 horas, se celebrará una misa en la propia iglesia de San Nicolás a la que está invitada la Corporación municipal, informan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

SOKA-DANTZA EN EL PASEO DE SARASATE

Como ya es tradición el día de San Blas, Duguna Iruñeko Dantzariak / Dantzaris de Pamplona volverá a bailar la soka-dantza. Partirán a las 19.30 horas desde la plaza de San Nicolás, cubriendo sus caras con antifaces y vistiendo pañuelos estampados en la cabeza y en el pecho. También participarán el oso y su guardián, que anunciarán el inminente comienzo del carnaval.

Duguna ejecutará esta coreografía tradicional emparentada con las danzas en cadena, branles y farandoles, que se bailan en el sureste de Europa desde al menos el final de la Edad Media y cuya evolución regional ha dado lugar a tradiciones coreográficas locales. La soka-dantza se ha bailado en País Vasco y Navarra desde el siglo XVI. La soka-dantza se baila en la calle dos días al año, coincidiendo con las festividades de San Blas en febrero y de San Juan en junio.