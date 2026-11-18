Casco Antiguo de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la sociedad municipal Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen (PCH-IB) tiene previsto aprobar este jueves el presupuesto de funcionamiento de esta entidad para el año 2027, que asciende a 2.270.717,47 euros, lo que supone un 3,3% más que el del año anterior. La sociedad, encargada de impulsar la regeneración urbana, la rehabilitación del Casco Antiguo y la promoción de vivienda pública en Pamplona, realiza actividades por cuenta propia, además de las que le encarga el Ayuntamiento por su condición de ente instrumental.

El órgano rector de la sociedad aprobará también las inversiones previstas hasta el año 2028, para las que se destinarán 3.407.759,76 euros para impulsar hasta 32 viviendas en el Casco Antiguo. Todas las actuaciones de compra y adquisición de vivienda, así como de licitación y ejecución de las obras correspondientes, se enmarcan en el nuevo Plan de Vivienda del Casco Antiguo 2025-2035 y se financiarán a través de un plan de inversiones.

Entre las actuaciones destaca la compra de las viviendas todavía no adquiridas en la calle Jarauta 84-86, lo que permitirá disponer de toda la propiedad y continuar con las obras de derribo y construcción de un nuevo edificio, cuyo diseño está ahora en licitación, y para el que se calcula un mínimo de siete viviendas. También está previsto adquirir otras propiedades entre los números 7-21 de la misma calle, así como en los números 42-48 de la calle Descalzos.

Entre las inversiones previstas también se encuentra el inicio de las obras del edificio situado entre Eslava 26 y Jarauta 58 (12 viviendas) y continuará el de la calle Descalzos 55-61, proyecto este último para el que se ha estimado 2028 como fecha prevista para la entrega de las 13 viviendas, una vez que se realice su calificación como VPO en el próximo ejercicio 2027.

INGRESOS Y GASTOS

Respecto al desglose del presupuesto, en el capítulo de ingresos la sociedad tiene previsto obtener 47.626,47 euros por el desarrollo de su propia actividad. Esta cantidad se obtendrá de la gestión directa de los apartamentos tutelados de la calle Ansoleaga y del garaje de la calle Descalzos 47-53, así como del arrendamiento de dos viviendas por realojo de la calle Jarauta 9. A esta cantidad se unen los 19.674,74 euros procedentes de los encargos realizados por el Ayuntamiento a la entidad en su calidad de ente instrumental. En este capítulo, PCH-IB se encargará en el año 2027 del seguimiento de las obras de rehabilitación de los cines Guelbenzu y de los trabajos de urbanización de la plaza de Santa Ana, así como de la prestación, hasta junio de 2027, del servicio público en el Aquavox San Agustín.

Por lo que se refiere al primer proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó en junio los trabajos preparativos, asistencia y seguimiento técnico relacionados con la rehabilitación prevista, para los que se han destinado en el presupuesto 12.000 euros. En el caso de las obras de reurbanización de la plaza Santa Ana, el encargo de asistencia y seguimiento técnico, realizado este año a la sociedad municipal, se ha presupuestado en 9.504,22 euros, de los cuales 1.829 se destinarán a la redacción de los pliegos y 7.674 al seguimiento de la obra, una vez que se proceda a la ejecución de esta, prevista para finales de este año. En ambos casos los trabajos se realizarán con medios propios de la empresa.

El presupuesto incluye también una partida de 350.000 euros destinada a la prestación del servicio público de las instalaciones deportivas del Aquavox San Agustín hasta junio de 2027, motivada por la finalización del anterior contrato de concesión. El coste estimado para la prestación de este servicio es de 24.609,29 euros mensuales (IVA excluido), a los que se añade una provisión provisional por si se considera una ampliación de este contrato inicial, ha informado el Ayuntamiento en una nota.