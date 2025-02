Pamplona convoca 250.000 euros en ayudas para el pago del alquiler a unidades familiares en dificultad socioeconómica

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una convocatoria de ayudas por valor de 250.000 euros para subvencionar de forma parcial el alquiler de la vivienda a unidades familiares que se encuentren en una situación de dificultad socioeconómica con dificultad para el acceso o el mantenimiento de una vivienda. También se apoyará a usuarias de viviendas municipales que van a acceder al mercado libre de vivienda. Con todos ellos, se realizará un itinerario de cara a la aplicación de una serie de recursos técnicos para que, durante el periodo en que reciban la ayuda, puedan adquirir la capacidad y autonomía para acceder y mantener una vivienda de manera autónoma.

Se trata del programa 'Provivienda', con el que el Ayuntamiento pretende dar una respuesta específica, de carácter temporal, complementario y subsidiario respecto a otras ayudas y subvenciones en materia de vivienda, dentro de un proyecto socioeducativo de inclusión más amplio, ofrecido a familias residentes en el municipio de Pamplona, con necesidad urgente de vivienda y que se encuentren en circunstancias socioeconómicas y familiares de vulnerabilidad económica.

Las personas interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 31 de octubre. El periodo de vigencia de la convocatoria abarca el año 2025, siempre que se disponga crédito presupuestario para atender las solicitudes que se presenten. Las solicitudes serán tramitadas en las unidades de barrio.

HASTA DOS AÑOS DE APOYO ECONÓMICO E ITINERARIO SOCIOEDUCATIVO

El programa Provivienda busca dar una solución puntual de vivienda a unidades familiares vulnerables mediante la concesión de subvenciones temporales, de hasta un máximo de dos años, que complementen los recursos familiares para hacer frente al alquiler de su vivienda habitual, durante el periodo en el que, desde su servicio social de referencia, se articulan otras medidas destinadas a una futura autonomía en materia de vivienda.

Desde los programas municipales de atención primaria o desde el Servicio Municipal de Atención a la Mujer del Área de Acción Social, en colaboración o no con los programas y equipos vinculados a los mismos, se facilitará apoyo específico y acompañamiento, tanto en el acceso a la vivienda como en la adaptación y mantenimiento de la misma, desarrollando itinerarios socioeducativos consensuados que posibiliten en un tiempo determinado el acceso de dichas familias a una vivienda de manera independiente.

Las ayudas económicas se concederán conforme se vayan presentando las solicitudes y documentación completa que justifique el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarias y siempre que exista consignación presupuestaria para abordar la solicitud. Las cantidades a percibir por las unidades familiares beneficiarias se calcularán en función de los ingresos familiares per cápita de los últimos seis meses. En esta convocatoria se busca reducir la carga burocrática para facilitar el acceso a las ayudas. Entre los requisitos específicos se encuentra el haberse inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra y haber pedido previamente el acceso a los Programas David, Emanzipa, u otros de similar naturaleza que se hayan convocado durante el año 2024, dado el carácter subsidiario de esta convocatoria.

El importe máximo mensual de subvención (o cantidad máxima a recibir) no podrá superar el 70% del coste del alquiler real de la vivienda estipulado en el contrato. En todo caso, se determina en 675 euros el coste máximo de alquiler de una vivienda objeto de esta subvención (por lo que, en el caso de que sea superior, se realizará el cálculo conforme a esta cantidad máxima). No se subvencionarán alquileres cuyo coste real total sea igual o inferior a 200 euros.

La cantidad mensual de subvención se fijará entre el 70% y el 50% del coste del alquiler real de la vivienda, atendiendo a los ingresos familiares per cápita (que se calcularán dividiendo los ingresos totales de la unidad familiar o de convivencia entre el total de sus miembros). El porcentaje concreto se determinará según el siguiente baremo: para rentas per cápita inferior a 220 euros, se cubrirá el 70% del coste del alquiler; para rentas entre 220 y 240 euros, el 65%; para rentas de 240 a 260 euros, el 60%; en el tramo de 260 a 280 euros, el 55%; y para rentas per cápita superiores a 280 euros, se subvencionará el 50% del coste del alquiler.