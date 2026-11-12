Pamplona homenajea a Juan Moya Bernedo, considerado el inventor del remonte, en el marco del Congreso de Pelota Vasca

El Ayuntamiento de Pamplona y la Federación Navarra de Pelota Vasca homenajean la figura del pelotari pamplonés Juan Moya Bernedo, considerado el inventor hace más de un siglo de la modalidad de remonte. - GORKA BEUNZA

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Federación Navarra de Pelota Vasca han homenajeado este jueves la figura del pelotari pamplonés Juan Moya Bernedo, considerado el inventor hace más de un siglo de la modalidad de remonte tras su idea de unas cestas para jugar a pelota. El homenaje se ha llevado a cabo en el marco del Congreso Internacional de Pelota Vasca que se celebra este jueves en el frontón Labrit como reconocimiento a uno de los referentes de la historia pelotazale.

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea e Innovación, Mikel Armendáriz, han entregado una txapela y un ramo de flores a la nieta de Juan Moya, Pili Moya, y a tres de sus bisnietos, Rafael Moya, Paloma Sánchez Moya y Javier Moya, que ha dirigido unas palabras de agradecimiento al público asistente.

Durante el homenaje, se ha proyectado un vídeo conmemorativo y se le ha hecho a la familia un pasillo con las cestas de remonte al aire. Al acto han acudido también miembros de la Corporación municipal y de la Federación Navarra de Pelota Vasca, así como participantes y ponentes del Congreso Internacional de Pelota Vasca.

El pelotari Juan Moya Bernedo (1879-1950), nacido en la calle Tejería y apodado Moyica, fue el inventor de las cestas de remonte, que presentó al público en Pamplona hacia el año 1903. El pelotari, conocido como Juanito por su baja estatura, buscaba hacer frente a otros contrincantes más potentes, contra los que se enfrentaba en la modalidad de guante en el ya desaparecido frontón conocido como Juego Nuevo, en el edificio de la Casa Misericordia, entre el paseo de Sarasate y la calle San Ignacio. Las cestas de remonte, más pequeñas y de menor curvatura que las actuales, las fabricaba el cestero tolosarra Aguirre.

En mayo de 2023, el Ayuntamiento de Pamplona dedicó a Juan Moya Bernedo el paseo que rodea la parte trasera del frontón Labrit, en las inmediaciones también del frontón Jito Alai, y llega, a través de la pasarela peatonal, hasta la confluencia de las calles Emilio Arrieta y Aralar. En ese paseo está prevista la construcción del futuro Centro de Interpretación de la Pelota Vasca.

El Ayuntamiento ha destacado en una nota que el congreso culmina un otoño en el que Pamplona sigue dando pasos en esa Capitalidad Mundial de la Pelota Vasca. Desde el pasado mes de octubre, el frontón Labrit acoge los jueves festivales de remonte en una iniciativa que combina deporte, gastronomía y exhibición de otras modalidades pelotazales. Los festivales volverán el próximo 19 de noviembre tras la pausa de esta semana, precisamente por el congreso internacional.

La ciudad está inmersa también en el concurso gastronómico de pinchos 'Pelota en mano / pilota zure esku', con 23 establecimientos que han apostado por esta novedad y que presentan sus creaciones en sus propias barras. Pinchos inspirados en la pelota vasca para aunar deporte, tradición y gastronomía. Hasta el 15 de noviembre se pueden degustar estos pinchos en bares de diferentes barrios de la ciudad.

En las últimas semanas, Pamplona ha recibido la visita de agentes turísticos y de periodistas especializados en viajes procedentes de Madrid, Barcelona y Francia, unas visitas en las que han conocido la oferta turística de Pamplona en torno a la pelota vasca. Esa oferta turística sigue en marcha con visitas sobre la historia de la pelota en Pamplona o sobre la vinculación entre Jorge Oteiza y la pelota, entre otras actividades.