Pamplona prepara 263 mesas electorales en 27 colegios para que 154.927 personas empadronadas puedan votar el 29N

Imagen de los preparativos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pamplona prepara estos días la infraestructura necesaria para la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que tienen derecho al voto 154.927 personas empadronadas en la ciudad.

Operarios municipales, junto a personal contratado a través del servicio de empleo social, unas 50 personas en total, ponen a punto las 263 mesas electorales distribuidas en 27 colegios, uno más que en la última convocatoria.

Para el "buen desarrollo" de la cita electoral, el personal municipal se encarga de los 19 centros públicos municipales y el Ayuntamiento contrata a seis personas adicionales que, divididas en dos grupos, apoyan el trabajo para adecuar los ocho centros correspondientes a Gobierno de Navarra.

A los trabajos previos de limpieza de urnas y precinto, preparación de mesas y cabinas y señalización o carteles, se sumarán después los de retirada del material y almacenamiento.

Entre las modificaciones de este año, el colegio electoral del centro Nicasio Landa, en el barrio de Etxabakoitz, modifica su espacio y sus tres mesas electorales se ubicarán en el edificio principal, ya que el edificio de Educación Infantil está en obras.

En el colegio de la plaza Blanca de Navarra, las obras impiden acoger la votación, por lo que se traslada a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, con entrada por la plaza Blanca de Navarra, para facilitar la accesibilidad, y salida por la calle Amaya.

El colegio Elorri, en el barrio de Mendillorri, acogerá las 13 mesas correspondientes al norte del barrio más las de Erripagaña, mientras que el centro El Lago albergará ocho, pertenecientes a la zona sur.

Las mesas de las decimoséptimas elecciones desde 1977 estarán integradas por 789 personas, que ejercerán la presidencia o las dos vocalías de cada una.

Las votaciones se realizarán entre las 9 y las 20 horas, en los colegios asignados en función de los datos del censo, que se pueden consultar a través de la web del Ayuntamiento de Pamplona.

Las personas con discapacidad tienen a su disposición una guía sobre accesibilidad en la web del Ministerio del Interior.