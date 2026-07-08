Pamplona recuerda a Germán Rodríguez 48 años después de su muerte en los Sanfermines de 1978

Acto de homenaje en recuerdo de Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en los Sanfermines de 1978. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han congregado este miércoles junto a la estela ubicada en la avenida Roncesvalles de Pamplona en recuerdo de Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en los sucesos ocurridos en las fiestas de San Fermín de 1978, para participar en el tradicional homenaje que organiza cada 8 de julio la Federación de Peñas de Pamplona y la plataforma Sanfermines-78 Gogoan.

Este año ha participado también el colectivo Martxoak-3 al cumplirse este año el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, jornada en la que la Policía Armada asesinó a tiros a cinco trabajadores durante una carga contra los participantes en una protesta obrera.

El acto ha comenzado sobre las 13.00 horas con la interpretación de dos bertsolaris seguida de un aurresku ante la estela que recuerda a Germán Rodríguez. Seguidamente el grupo Streetwise ha interpretado una canción inspirada en los sucesos de los Sanfermines de 1978.

A continuación, José Luis Martínez, de la plataforma Martxoak-3 y hermano de una de las víctimas en los sucesos de Vitoria el 3 de marzo de 1976, y Begoña Zabala, de Sanfermines-78 Gogoan han leído, en castellano y euskera, un comunicado en el que han destacado los "puntos en común" de estas "masacres": "La actuación policial premeditada, violencia extrema e indiscriminada contra la población civil, desvergüenza judicial que miró hacia otro lado, falta de investigación por parte del Gobierno". "Crímenes de Estado amparados por una impunidad total para los responsables de aquellos delitos", han resumido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Iosu Chueca, de la plataforma Sanfermines-78 Gogoan, ha destacado la "voluntad para que quedaran impunes las actuaciones" de la policía tanto en los sucesos ocurridos en Vitoria en 1976 y en Pamplona en 1978. Cuando se cumplen 50 y 48 años de ambos sucesos, ha reclamado "el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, que se sepa cómo ocurrió, quiénes estaban detrás de esta agresión preparada" y que se desclasifiquen los informes que haya "en los distintos ministerios".

Ha destacado que "hay pequeños pasos de esperanza", poniendo como ejemplo una moción aprobada en el Ayuntamiento de Pamplona que no prosperó en el Parlamento de Navarra, así como una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados impulsada por PNV, EH Bildu, Podemos, Compromis y Sumar. Ha esperado que "en esta legislatura tan especial" se pueda plantear la desclasificación de documentos sobre estos sucesos para "avanzar en la justicia, la verdad y la reparación". Ha reclamado a todos los grupos políticos que respalden esta "petición de transparencia".

Asimismo, ha llamado la atención ante "lo efectivos que están resultando hoy los jueces con determinados procesos" y se ha preguntado "por qué no tienen esa actitud proactiva para que esa documentación quede a la vista de los investigadores, de las familias, de todas las personas afectadas".