El papa León XIV recibe en audiencia privada al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Florencio Roselló Avellanas, fue recibido este lunes, 9 de febrero, por el papa León XIV en una audiencia en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano.

Durante el encuentro, según ha informado el Arzobispado de Pamplona y Tudela, en un comunicado, charlaron sobre la situación actual de la Iglesia tanto en la Comunidad foral como en España y también acerca de las características de la sociedad navarra en relación con la Iglesia.

Monseñor Florencio Roselló le obsequió con una figura de San Fermín, un pañuelo rojo y una mano que escapa de unos grilletes, realizada por un preso de la cárcel de Castellón, como símbolo de la libertad. También, y dada la condición de misionero del papa León XIV, le invitó a aprovechar su próxima visita a España para conocer el Castillo de Javier -lugar de nacimiento de san Francisco Javier-, siendo consciente de que no será sencillo dado lo apretado de su agenda.

DOS VISITAS A NAVARRA

Por su parte, el papa León XIV recordó sus dos estancias en Navarra: la primera, el 6 de febrero de 2015, para visitar a un estudiante peruano de su diócesis de Chiclayo que cursaba sus estudios en la Universidad de Navarra; y la segunda, a comienzos de siglo, cuando visitó el Monasterio de la Santísima Trinidad, de las hermanas agustinas, en Aldatz, en el valle de Larraun. Por aquel entonces era el padre general de la orden, conoció el convento, celebró una misa y compartió un rato de conversación con las hermanas en la biblioteca.