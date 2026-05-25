El Parador de Olite reabre esta semana tras permanecer cerrado 17 meses por obras de remodelación

Acto institucional de reapertura del Parador de Olite - DAVID LOPEZ VILLALTA-MINISTERIO DE INDUSTRIA

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Olite volverá a recibir clientes esta semana, tras permanecer cerrado durante 17 meses por unas obras de remodelación integral, en las que se han invertido 8,6 millones de euros, destinadas a mejorar la eficiencia energética, el confort de los huéspedes y a poner en valor la monumentalidad del edificio.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asistido este lunes a la ceremonia institucional de reapertura, así como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Olite, Josu Etxarri.

En su intervención, el ministro Hereu ha defendido "la necesidad de seguir modernizando" la red de Paradores, un "modelo público de éxito único en el mundo y un motor turístico que impulsa la prosperidad económica, cultural y patrimonial de los territorios". Tras esta "ambiciosa reforma", ha dicho Hereu, el Parador de Olite "se convierte en una referencia en sostenibilidad y eficiencia y calidad de servicio en la región".

Según han explicado desde el Ministerio en una nota de prensa, la remodelación del Parador ha consistido, entre otras actuaciones, en la reforma de cubiertas, la sustitución de la carpintería exterior y la remodelación integral habitaciones y baños. Además, el proyecto ha incluido actuaciones orientadas a mejorar las condiciones de los empleados, con la reforma de las zonas de personal y la climatización de la cocina y la lavandería.

De los 8,6 millones de euros invertidos, 600.000 euros corresponden a fondos europeos gestionados por Turespaña, y el resto a Paradores.

SITUACIÓN DEL TURISMO EN NAVARRA

La Comunidad foral experimentó en 2025 un "notable crecimiento" del turismo internacional, con más de 520.000 visitantes foráneos, un 2,2% más que en 2024, turistas que gastaron 420 millones de euros, un crecimiento del 15,2% respecto al año anterior.

Respecto a 2019, año de referencia prepandemia, el número de turistas internacionales se ha incrementado un 26% y su gasto en destino un 76%.

En relación al empleo turístico, Navarra está "en máximos de la serie histórica", y terminó diciembre de 2025 con 29.000 afiliados a la Seguridad Social en el sector, un 1,5% más que en el mismo mes del año anterior.

INVERSIONES DE MINTUR EN LA COMUNIDAD FORAL

Para "favorecer este cambio de paradigma y ayudar a los territorios de interior a desarrollar una política turística exitosa y responsable", el Ministerio de Industria y Turismo está culminando la inversión de 86,6 millones de euros de fondos europeos en 31 proyectos para la transformación del modelo turístico de Navarra, con mejoras en materia de sostenibilidad, digitalización o rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico.

Navarra "es ejemplo de aprovechamiento de estos fondos europeos, articulando una estrategia territorial muy cohesionada, combinando destinos urbanos, rurales y actuaciones de cohesión, con una fuerte apuesta por los Planes de Sostenibilidad Turística en destino", con una inversión de 72,2 millones de euros. Además, se han invertido 4,72 millones en la recuperación de patrimonio histórico de uso turístico, 1,83 millones en proyectos de digitalización y 6,32 millones en proyectos para mejorar la eficiencia energética.

De cara a las últimas semanas de ejecución de estas inversiones, Navarra "destaca por su elevado grado de cumplimiento, llegando prácticamente al 78% de los fondos ejecutados".