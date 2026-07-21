Parlamentarios visitan el yacimiento arqueológico del Monasterio de Bargota en Mañeru

Visita al yacimiento. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura, Deporte y Turismo del Parlamento de Navarra ha visitado este martes las ruinas del monasterio y hospital de San Juan de Jerusalén de Bargota, situadas a medio camino entre Puente la Reina y Mañeru, y que son objeto de un proyecto de intervención arqueológica para su recuperación y puesta en valor.

La visita ha coincidido con la celebración de los campamentos de voluntariado juvenil promovidos por el Instituto Navarro de la Juventud y el Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, donde 25 jóvenes de entre 18 y 25 años trabajan en la limpieza, recuperación y documentación de las estructuras de este complejo monástico que data del siglo XII. Con esta campaña son ya 300 las personas jóvenes voluntarias que han trabajado en los últimos años en esta importante excavación arqueológica medieval.

La delegación del Parlamento ha sido recibida por Itziar Martínez, alcaldesa de Mañeru, Txema Burgaleta, director del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain, subdirector del INJ, los arqueólogos Carlos Zuza y Nicolás Zuazua, así como miembros de la corporación municipal y de la Mancomunidad de Valdizarbe.

El objeto de la visita, según se ha precisado, ha sido "conocer la evolución de las actuaciones realizadas desde que comenzaran los sondeos en 2016 e informarse sobre las previsiones y necesidades de la intervención arqueológica".

Los parlamentarios han conocido así los restos de la antigua encomienda de Bargota, fundada en la Edad Media por la Orden del Hospital San Juan de Jerusalén, una de las instituciones clave en la protección y asistencia de los peregrinos que recorrían en Camino de Santiago. Las ruinas fueron declaradas en el año 2000 como Bien de Interés Cultural.

Según ha explicado Carlos Zuza, gracias al apoyo del ayuntamiento de Mañeru y a la realización de los campos de voluntariado juvenil, se han logrado "grandes avances" en el conocimiento de esta importante encomienda sanjuanista, habiendo recuperado la iglesia, dos grandes estancias aledañas por el norte, y un tramo de la muralla perimetral. Se trata, ha añadido, de un yacimiento "de gran potencial" pues conserva estructuras arquitectónicas de gran porte y con importantes alzados.

Asimismo, gracias a la dotación económica concedida a través de una enmienda presupuestaria, se han llevado a cabo diversas obras civiles de acondicionamiento, las cuales han tenido como finalidad principal consolidar la estructura y proteger los restos arqueológicos recuperados.

Zuza ha añadido que por el momento solamente se ha intervenido en unos 1.800 m2 de los 5.400 m2 de espacio que abarcó el monasterio, por lo que "es una gran oportunidad de recuperación de una ruina que, a la par que muy desconocida aún después de varias intervenciones, es muy interesante y ha demostrado tener un grado de conservación ejemplar". "Será a todas luces monumental, y espectacular en su visita", ha dicho.

En este sentido, el Ayuntamiento ha avanzado su intención de dar continuidad al proyecto de recuperación para determinar la extensión completa del yacimiento. El objetivo final, según han explicado, es poner en valor los restos arqueológicos mediante la apertura, en un plazo estimado de cinco años, de un espacio musealizado al aire libre. Para ello, han añadido, es "fundamental" que el Instituto Navarro de la Juventud continúe organizando los campos de voluntariado juvenil, además de contar con un apoyo económico que estiman entre los 500.000 y 600.000 euros.