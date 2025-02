El Parlamento aprueba pedir que se anule la inclusión de Euskadi en la Federación Internacional de Pelota Vasca

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, PSN, PPN y Vox y los votos en contra de EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin, una moción de UPN en la que se pide a las instituciones deportivas españolas competentes "que actúen legalmente en las instancias que correspondan" para anular los acuerdos adoptados por la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), que el 28 de diciembre acordó la admisión de la Federación Vasca de Pelota como miembro de pleno derecho.

En un segundo punto, la resolución emplazaba al Gobierno de España a modificar el artículo 48 de la ley del Deporte, que posibilita la participación internacional de las selecciones autonómicas, al considerar que "es el origen de un problema para todo el deporte autonómico español", y que "todas las instituciones deportivas españolas, tanto el COE como ADESP, han pedido su derogación". Este punto ha sido rechazado al recabar el apoyo de UPN, PPN y Vox, frente a la oposición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Respecto a este punto, el PSN y Geroa Bai habían presentado una enmienda conjunta, que no ha sido aceptada por UPN, en la que se apostaba por instar al Gobierno de España a "abrir diálogo con la FIPV con el objeto de otorgar seguridad jurídica al artículo 48 de la ley del Deporte en el contexto del posible desarrollo del mismo".

Además, el PSN había presentado una enmienda de adición, que ha sido aprobada por unanimidad, en la que se apuesta por "defender el proyecto de 'Pamplona, capital mundial de la Pelota' como defensa del valor deportivo y cultural que la pelota proyecta tanto de la ciudad como de la propia Comunidad foral de Navarra".

En nombre de UPN, Javier Trigo ha considerado que el acuerdo de la Federación Internacional para admitir a la entidad vasca "presenta tantas irregularidades que la propia Federación Española lo ha recurrido tanto en la jurisdicción deportiva internacional como en la jurisdicción civil española". "Y ese también fue el motivo de que yo presentase al final de la asamblea mi renuncia como vicepresidente tercero de la Federación Internacional de Pelota Vasca", ha dicho.

Ibai Crespo, del PSN, ha señalado que "queremos deportistas libres que no tengan que elegir competir frente a quienes hace unos días jugaban a su lado" y "que nuestra pelota no se vea perjudicada". Además, ha destacado que la modificación de la ley del Deporte no afectaría "a todos los deportes de manera generalizada, como nos vende UPN", sino únicamente a las federaciones vascas de surf y pelota.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que la oficialidad de la selección de Euskadi es "una buena noticia". "Se materializa así un acuerdo entre PSOE y PNV, pero lo cierto es que responde a una reivindicación histórica de la propia federación, también de miles de deportistas y de la mayoría de la sociedad vasca", ha indicado, tras añadir que "nosotras sí estaríamos de acuerdo en que la selección navarra sea reconocida para jugar torneos internacionales".

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha pedido "respeto" ante la decisión de la Federación, adoptada "libremente y con seguridad jurídica", al igual "que podría decidirlo la propia Federación de Navarra". "Defendemos la autonomía que tienen tanto la Federación vasca como la navarra para decidir sobre sí mismas y adoptar las medidas que mejor vean oportunas", ha dicho.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha criticado que con la modificación normativa "en principio, parecía que abría camino a la Federación Vasca de Pelota y a la de surf, pero actualmente ya han sido, por lo menos, siete federaciones vascas las que han solicitado en los organismos internacionales constituirse como federaciones oficiales, al margen todas ellas de la Federación Española".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha apuntado que "no tendríamos ningún impedimento en, si algún día la Federación Navarra de Pelota opta por una cuestión como esta, apoyarla". "Entendemos que quien tiene una visión única, monolítica y reduccionista del Estado español y también de Navarra puede ver un peligroso fantasma independentista. Pero nosotros no, nosotros en esta cuestión simplemente vemos la plasmación de la plurinacionalidad de nuestro país en un ámbito deportivo concreto", ha remarcado.

En nombre de Vox, Emilio Jiménez ha considerado que este es un "pago al PNV para romper la Federación Nacional". "El Partido Socialista es el culpable de que se haya roto la Federación Internacional de Pelota. Es un pago al PNV y a Bildu. Es una maniobra chapucera y realizada con alevosía en el acuerdo de la Asamblea, plegada de posibles irregularidades", ha añadido.