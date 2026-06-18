El Parlamento cierra la comisión de investigación con la aprobación del dictamen que no acredita corrupción

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PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha puesto punto y final a la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública, que ha venido trabajando en los últimos diez meses en la Cámara, con la aprobación del dictamen que integra las conclusiones suscritas conjuntamente por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, y las recomendaciones consensuadas por estas tres siglas más Contigo-Zurekin. Los grupos de UPN y PPN han votado en contra.

El resto de las conclusiones aportadas por cada grupo de manera individual, que ya fueron rechazadas en la comisión y se han mantenido en el pleno como votos particulares, ha sido desestimado. Las conclusiones de UPN, PPN y Vox han sido rechazadas con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Las de estas cuatro formaciones -sin ningún respaldo añadido-, han quedado descartadas con los votos en contra de UPN y PPN y las abstenciones cruzadas del resto. El parlamentario de Vox, de baja médica, no ha asistido a la sesión.

Las conclusiones generales aprobadas a instancias de PSN, EH Bildu y Geroa Bai proclaman que "no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias en relación con los expedientes analizados". Según el informe consensuado por estos grupos, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de las actuaciones desarrolladas "no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados".

No obstante, se constata la existencia de "irregularidades y deficiencias procedimentales" en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate. Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

En el capítulo de recomendaciones, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin plantean en el dictamen la adopción de un conjunto de medidas orientadas a reforzar "la integridad, la transparencia y los mecanismos de control en la contratación pública de la Comunidad foral". Entre las propuestas principales figura la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública o la modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Ya en el bloque de la oposición, sus conclusiones ofrecen una interpretación muy diferente en relación con el objeto y contenido de las distintas actuaciones efectuadas en sede parlamentaria. Los tres grupos coinciden en la apreciación de indicios reforzados de adjudicación irregular, en la exigencia de responsabilidades políticas al más alto nivel y en la propuesta de mejora de los mecanismos de control, transparencia y protección de empleados públicos. En concreto, UPN sostiene que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios sobre la posible existencia de una trama de influencia y adjudicación irregular de contratos públicos vinculada a las empresas Servinabar y Acciona.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "hoy no estamos aquí debatiendo únicamente las conclusiones de una comisión, estamos debatiendo si Navarra acepta convertirse en una pieza más de ese modelo político que está degradando las instituciones en España". "Porque Belate ya no es solo Belate, es una forma de hacer política, es la manera de entender el poder de unas determinadas formaciones políticas", ha dicho, para añadir que "Belate es la cultura política del no pasa nada, esto se tapa y todos miran para otro lado; y eso es lo que intentan hacer hoy aquí PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin; cerrar en falso y tapar responsabilidades".

El socialista Javier Lecumberri ha reiterado que están "relativamente satisfechos" con el resultado de la comisión de investigación porque "hemos escarbado hasta el final y no se ha encontrado ninguno de los indicios que algunos han buscado de manera incansable para corroborar las teorías que previamente ya tenían porque les interesaba para su relato político". "No se ha acreditado ni una sola práctica corrupta, no hay ni un solo indicio, y todo lo que hay detrás de los miembros de la oposición, UPN, PP y Vox, es un relato novelado con intereses políticos", ha agregado.

En el turno de EH Bildu, Adolfo Aráiz ha señalado que, sobre la comisión, "todo tiene su comienzo y todo tiene su fin" y ha criticado que las conclusiones de UPN y PPN "adolecen de graves deficiencias metodológicas, incurren en una confusión sistemática entre sospechas políticas y pruebas jurídicamente acreditadas y prescinden de la realidad probatoria". A su juicio, el objetivo de ambas formaciones con esta comisión "no ha sido otro que el de desgastar al Gobierno, acusar de cómplices, entre otros, a nuestra formación política y tratar de conseguir la dimisión de la presidenta María Chivite para forzar una convocatoria anticipada de elecciones". "Ese ha sido su objetivo, afortunadamente fallido, porque lo de la corrupción ha sido una mera excusa", ha dicho.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha subrayado que han sido meses de trabajo "intensos" en la comisión de investigación, "ante la gravedad de la información que conocíamos hace un año" con los informes de la UCO. "Ha sido un trabajo útil, ha permitido arrojar luz sobre actuaciones que habían generado preocupación social", ha dicho el parlamentario, para añadir que "hemos trabajado con transparencia y rigor".

Desde el PPN, su portavoz, Javier García, ha expuesto que "las conclusiones que hoy se aprueban no reflejan para nada lo que ha sucedido en esta comisión de investigación, sino que son el ejercicio de autoprotección de la política, son el relato oficial de quienes tienen la necesidad de defender a este Gobierno, pase lo que pase". "Lo que hoy se vota aquí no es la verdad de lo que ha sucedido, sino el relato interesado del PSN y de sus socios", ha subrayado.

Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "estamos fijándonos todo el rato en la dinámica de Gobierno-oposición, de si nos desgastamos o si nos protegemos; nos hemos preguntado muy poco qué va a pensar la gente de ahí fuera con todo esto". "Y lo que va a pensar es que unos quieren debilitar al Gobierno de Navarra instrumentalizando esta causa y que otros quieren protegerse a toda cosa y olvidarse de ella", ha dicho, para añadir que "en el fondo van a interpretar que otra vez volvemos a mirar por nuestros propios intereses partidistas en vez de volver a mirar por los intereses de la gente".