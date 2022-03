El Parlamento foral se suma a la celebración del 8M y anima a la ciudadanía a participar en los actos de reivindicación

Se compromete a visibilizar y "dar valor" a los trabajos de cuidados "que hacen posible la sostenibilidad de la vida"

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes por unanimidad una declaración institucional en la que la Cámara se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer este martes, 8 de marzo, y anima a toda la ciudadanía a participar de los actos de celebración y reivindicación.

En la misma declaración, el Parlamento de Navarra reitera su compromiso para impulsar políticas públicas que velen por los derechos de las mujeres y por la "igualdad real y efectiva" entre hombres y mujeres.

Ya en un tercer punto de la declaración, la Cámara reconoce la importancia de las políticas públicas en el ámbito local para fomentar un cambio en el enfoque sobre los cuidados y avanzar así hacía la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, se compromete a visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la vida, incidiendo en la transformación sobre los roles y estereotipos que refuerzan la división sexual del trabajo.

En sus dos últimos puntos, la declaración recoge que el Parlamento de Navarra manifiesta su rechazo a las reacciones negacionistas y contrarias al avance de derechos de las mujeres, y que la Cámara reconoce las aportaciones del movimiento feminista en su lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres.

UNANIMIDAD ENTRE LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS

En la rueda de prensa posterior a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha reiterado su compromiso "en la defensa del impulso de las políticas públicas que velen por los derechos de las mujeres" y por la "igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", así como por "todo aquello que acabe con la violencia de género, que es uno de los principales dramas que tenemos como sociedad".

También ha respondido a los periodistas sobre el hecho de que en Pamplona haya al menos cuatro sociedades gastronómicas que no permiten que las mujeres se inscriban como socias. "No me gusta, pero tienen que ser los socios los que decidan si modifican las normas o no", ha indicado, tras considerar que "el Parlamento lo que tiene que hacer es respetar a la gente y al mismo tiempo sensibilizar, defendiendo los derechos de todos, los derechos de los hombres y de las mujeres".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha destacado la importancia de la declaración aprobada, "especialmente cuando estamos viendo que hay partidos, sobre todo a nivel nacional, como Vox, que se dedican a negar, vulnerar, atacar e intentar retroceder en los derechos de las mujeres". "Es evidente que hemos avanzado mucho pero todavía nos quedan muchísimos retos por delante", ha trasladado.

Respecto a las sociedades gastronómicas, ha incidido en que "todavía quedan muchos retos". "Que las mujeres ocupemos todos los espacios tanto públicos como privados es uno de ellos. Es una cuestión bastante inexplicable que a día de hoy no permitan ser miembros de sociedades gastronómicas", ha remarcado, tras reconocer que no sabe "hasta qué punto" podría el Parlamento intervenir dentro de estos espacios privados.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad" que no van a "dejar de apoyar". "Y en ese sentido, nuestro compromiso con todas las movilizaciones que mañana se lleven a cabo en el territorio navarro", ha añadido.

En relación a las sociedades gastronómicas que no aceptan a las mujeres como socias, ha respondido que es "absolutamente anacrónico y alejado de la realidad de nuestra sociedad" y que el Parlamento "tiene la potestad de legislar" en torno a "determinados instrumentos" como son las subvenciones.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha puesto el foco en "la importancia que tienen los cuidados" para el desarrollo del bienestar de la ciudadanía, y que "en muchas ocasiones" este es un sector "precario y feminizado".

En referencia a la pregunta por las sociedades gastronómicas, Araiz ha considerado que es "un dislate anacrónico". "Difícilmente se puede entender esa situación, por muy en el ámbito privado que se desarrollen esas situaciones", ha señalado, tras añadir que este tipo de entidades "deberían ser privadas de subvenciones, cuando menos".

Por parte de Podemos, su portavoz parlamentario, Mikel Buil, ha hecho referencia al suceso acontecido el año pasado, cuando una mujer resultó detenida al ser acusada de atentado a la autoridad. Tras mostrar su solidaridad con esta persona y criticar que aún se encuentra a la espera del correspondiente juicio, ha asegurado tener "claro" que "no hubo agresión a la autoridad".

En respuesta a los medios, ha calificado de "absolutamente anacrónico" el hecho de que en Pamplona al menos 4 sociedades gastronómicas no admitan a mujeres como socias, y ha esperado "que con el tiempo y el trabajo que hacemos sociedad civil, partidos y periodistas, vayan evolucionando estas prácticas, que son de un ámbito cultural del siglo pasado".

Por último, la portavoz parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha considerado necesario "seguir visibilizando la lucha de las mujeres" por sus derechos, y pro alcanzar la igualdad con los hombres "en una sociedad en la que queda mucho por avanzar en el desarrollo integral de muchas mujeres". "Tras dos años de pandemia, se ha puesto en evidencia la precariedad de nuestro sistema, que es estructural, y se han acentuado las desigualdades", ha manifestado, tras apostar por "transformar un sistema que no solo imposibilita corregir las desigualdades, sino que el propio sistema las genera".

También ha respondido a los periodistas sobre las sociedades gastronómicas que no permiten que las mujeres sean socias. "Me parece fatal, pero es un problema que tienen esas cuatro sociedades y esos señores que se organizan en torno a ellos mismos. Tienen un problema que deberían solucionar. De la misma manera que nosotros siempre hemos defendido escuelas plurales y mixtas, entendemos que cualquier tipo de organización no puede utilizar la discriminación por razón de sexo o género", ha afirmado. Por ello, ha apostado por que "este tipo de sociedades no reciban ninguna subvención con dinero público".