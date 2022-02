El Parlamento insta a que los contenidos y trámites de la sede electrónica del Gobierno foral estén en euskera

PAMPLONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción de Geroa Bai y EH Bildu que insta al Gobierno foral a que garantice que los contenidos, trámites y demás actuaciones de la sede electrónica del propio Gobierno y de sus organismos autónomos estén disponibles en euskera. Este punto ha salido adelante por unanimidad.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu han acordado una enmienda in voce, que ha sido aprobada con los apoyos de todos los grupos menos Navarra Suma, que llama a "prever en los planes lingüísticos de cada departamento una evaluación de las necesidades para que los contenidos, trámites y demás actuaciones de la sede electrónica estén disponibles en euskera".

El texto original contenía un tercer apartado, desestimado con los votos en contra de Navarra Suma y PSN, dirigido a "establecer en el plan lingüístico de cada departamento puestos de trabajo y circuitos bilingües para garantizar a la ciudadanía una atención en euskera, tanto telefónica como presencial, en condiciones de igualdad".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "los derechos lingüísticos de la ciudadanía imponen unas obligaciones a las Administraciones Públicas". Ha criticado el "gran desequilibrio en cuanto a la posibilidad de usar el euskera en la sede electrónica" al contar con un 24% de trámites que se pueden realizar en este idioma. "No es un capricho, estamos hablando de derechos", ha manifestado Ruiz, que ha pedido "compromisos" y un "cronograma" para que en el impulso de la digitalización se tengan en cuenta "las lenguas y los derechos lingüísticos". Asimismo, ha llamado a "garantizar que existan suficientes puestos bilingües para poder atender a la ciudadanía" que "no se trata sólo estar detrás de un teléfono o mostrador".

El representante de Geroa Bai, Jabi Arakama, ha considerado que "la Administración era demasiado lenta en su atención, telefónica y presencial". "No es de recibo que en 2022 la Administración no pueda llevar a cabo los trámites en euskera y que los ayuntamientos y ciudadanos pregunten y se le responda en euskera", ha remarcado el parlamentario, que ha llamado a "respetar los derechos lingüísticos tal y como marca las leyes". Ha reconocido que "no es un proceso que vaya a resultar fácil porque cualquier cambio en la Función Pública es difícil". "Esto deberá ser mediante los planes lingüísticos" del Gobierno de Navarra que ha esperado que se pongan en marcha "lo antes posible".

Desde Navarra Suma, Marta Álvarez ha asegurado que la Ley Foral del Euskera "no establece un derecho absoluto" a ser atendido en este idioma y "no ampara el derecho a que cualquier funcionario tenga que hablarlo para garantizar la atención a los euskaldunes cada vez que quieren" dirigirse a la Administración". De ser así, ha dicho, la Administración debería contar con "un porcentaje altísimo de personal euskaldún" para atender al "14% de población que habla euskera en Navarra". Ha acusado a Geroa Bai y EH Bildu de buscar "subterfugios" para "eliminen la zonificación lingüística" y "no cejan en su empeño de derogar una Ley del Euskera que no le gusta porque tiene en cuenta la realidad social de esta tierra". Y ha llamado al PSN a que defienda un política lingüística "justa" que "defendían" en la legislatura pasada.

Por su parte, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha defendido la enmienda in voce presentada por su grupo y ha señalado que el acuerdo programático de legislatura acuerda "sacar el euskera de la confrontación política y llegar a los máximos acuerdos políticos y sociales en materia lingüísticos". Ha destacado que "hay una parte que se siente discriminada por cómo se regula el euskera y otro que lo siente como una imposición". Según ha explicado, la "voluntariedad" de dirigirse en castellano o euskera "nos la facilita hoy la Administración con un click" lo que es "un avance" y no "discriminación" ni "imposición".

La representante de Podemos Ainhoa Aznárez ha indicado que "la sociedad son las relaciones que surgen entre ellos", a lo que ha añadido su relación con las Administraciones. Ha considerado "una miseria" el nivel de atención en euskera en la sede electrónica del Gobierno foral, "algo más de 300" de los 1.400 trámites disponibles, cifra que se reduce, ha dicho, al 2,5% en las entidades locales. "La sociedad necesita relacionarse con la Administración en la lengua que oficialmente recoge nuestras leyes", ha recalcado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apoyado "al cien por cien" esta moción que "pide algo tan justo y necesario" como "garantizar el acceso a los contenidos, servicios y recursos que se ofrecen telemáticamente a la ciudadanía" y "hace falta una planificación, analizar las necesidades y qué puestos de trabajo son necesarios para que sea una realidad".