El Parlamento de Navarra se adhiere al Día Mundial del Alzheimer - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este lunes un acto de adhesión al Día Mundial del Alzheimer que, bajo el lema 'Ez ahaztu' / 'Que no se te olvide', ha organizado la Cámara junto a la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra (AFAN).

El evento ha tenido como objetivo "visibilizar la realidad de una enfermedad que afecta en Navarra a 3.549 personas diagnosticadas", aunque los especialistas "advierten de que la cifra real será probablemente mayor".

La apertura del acto ha corrido a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, quien ha destacado el trabajo de AFAN tras 36 años de trayectoria "informando, asesorando y acompañando a las familias cuidadoras para mejorar su calidad de vida y colaborando de forma estrecha con las instituciones públicas".

Durante su intervención, Hualde ha hecho hincapié en uno de los elementos centrales de la campaña de AFAN y de sus reivindicaciones, que es "situar en primer plano la voz de quienes tienen un diagnóstico de Alzheimer". "El diagnóstico no anula automáticamente la capacidad de una persona para expresar sus deseos y participar en las decisiones que afectan a su salud y a su futuro", ha añadido.

Asimismo, ha abordado la situación de los nuevos tratamientos farmacológicos capaces de ralentizar la evolución de la enfermedad en fases muy precoces, los cuales recibieron la autorización europea el año pasado, pero aún no cuentan con el visto bueno del Estado para su financiación pública.

"Tendremos que seguir trabajando para fortalecer nuestros servicios públicos y, entre ellos, por supuesto también nuestro sistema sanitario", ha señalado, manifestando la "preocupación" por conocer de primera mano los motivos de este freno estatal ante una oportunidad "clave" para "ganar tiempo, conservar la autonomía y mantener las capacidades de las personas afectadas".

A continuación, Emilio Majuelo, familiar de una persona con Alzheimer, ha leído el manifiesto que AFAN ha dirigido al Parlamento, centrado en esta ocasión en pedir que Navarra "dé un paso adelante" y exija al Gobierno de España que incorpore al sistema público los nuevos tratamientos que ralenticen la evolución del Alzheimer, una medida que "evitaría la desigualdad económica en el acceso a la innovación".

En línea con el discurso institucional, desde la asociación se ha reclamado "de forma urgente" que todas aquellas personas que puedan ser candidatas a las nuevas terapias "reciban la información detallada sobre sus beneficios y riesgos, permitiéndoles decidir, de manera conjunta con los profesionales sanitarios, si desean acceder a ellas".

De la misma manera, desde AFAN han insistido en la necesidad de "anticiparse a los cambios que traerá la innovación y de preparar el sistema sanitario navarro mediante protocolos adecuados, profesionales formados, capacidad diagnóstica y recursos suficientes", subrayando que "Navarra puede ser un ejemplo".

Por último, también en el marco del Día Mundial del Alzheimer, la fachada del Parlamento se iluminará este lunes de color magenta (20 a 22 horas), como muestra del compromiso de la Cámara con las reivindicaciones de AFAN en torno a esta enfermedad.

El acto ha tenido lugar en el Atrio de la sede de la Cámara y ha contado, entre otros, con la asistencia de Maite Esporrín, vicepresidenta primera del Parlamento; Adolfo Araiz, secretario segundo; Leticia San Martín (UPN), Kevin Lucero (PSN), Mikel Zabaleta (EH Bildu), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Maribel García Malo (PPN), Miguel Garrido (Contigo-Zurekin), Emilio Jiménez (Grupo Mixto) y Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra.

La Asociación de familiares de personas con Alzheimer u otras demencias de Navarra (AFAN) proporciona una atención "integral" a familiares y personas cuidadoras a través de servicios como asesoramiento personalizado, atención psicológica, formación, grupos de ayuda y préstamo de ayudas técnicas.

Cuenta con 1.020 personas asociadas en toda Navarra. Actualmente, forma parte de la Federación Navarra de Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Navarra) y de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA).