El Parlamento de Navarra manifiesta su "absoluta discrepancia" con la condena por la agresión de Alsasua

Publicado 11/03/2019 12:44:08 CET

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que manifiesta su "absoluta discrepancia con la sentencia de la Audiencia Nacional por ratificar las altas condenas" de entre dos y trece años de cárcel a los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.

La declaración ha sido presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, que han hecho valer su mayoría para aprobarla ante el rechazo de UPN, PSN y PPN.

A través de esta declaración, el Parlamento foral considera que la sentencia "incide en la desproporción que ha rodeado a todo este caso" y ve "imprescindible que la justicia y la proporcionalidad se impongan en la resolución del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo".

Asimismo, el Parlamento de Navarra critica "la instrumentalización y manipulación a la que determinados sectores políticos y mediáticos han sometido y pretenden seguir sometiendo al pueblo de Alsasua" y muestra su "rechazo a actitudes y actuaciones que pretenden generar una tensión innecesaria y una imagen no real de la vida de Alsasua".

Por último, el Legislativo foral muestra "todo su apoyo al pueblo de Alsasua y reconoce la actitud cívica y ejemplar que a lo largo de estos dos años y medio han mantenido vecinos por la convivencia, la normalización, la justicia y la proporcionalidad, animándoles seguir trabajando en ese camino". En este sentido, anima a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por las plataformas Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske para el próximo 24 de marzo en la localidad navarra.

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha expresado su discrepancia con la sentencia y ha afirmado que "justicia y proporcionalidad tienen que ir de la mano, si hay desproporcionalidad, la justicia se resiente".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que el 24 de marzo "las calles de Alsasua se llenarán contra la injusta sentencia" y ha rechazado "la instrumentalización que el presidente del PP, Pablo Casado, y su cohorte trataron de realizar el pasado miércoles en Alsasua y en el bar Koxka".

También crítica con la sentencia, la parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que la Audiencia Nacional, "al estilo del tribunal franquista de responsabilidades políticas, no ha juzgado y sentenciado por hechos objetivos sino partiendo de una presunción de culpabilidad" y ha criticado las "elevadísimas penas".

En contra de la declaración, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "el partido de la presidenta Barkos, el Gobierno de Navarra y sus socios otra vez están entrando a opinar sobre decisiones judiciales y no respetan el Estado de Derecho, se saltan la democracia y la separación de poderes". "Se trata de una presidenta y unos socios de Gobierno que se ponen a favor de los agresores en lugar de los agredidos. Desde que están gobernando, en Alsasua y en muchas partes de Navarra no hay libertad. Hay libertad para unos y no para otros. Eso tiene que cambiar", ha afirmado.