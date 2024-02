El Parlamento de Navarra patrocina un kilómetro de la Korrika con el rechazo de UPN

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes el patrocinio de un kilómetro de la 23ª edición de la Korrika, iniciativa a favor del euskera que se celebrará entre el 14 y el 24 de marzo.

En la votación, los representantes de PSN, Geroa Bai y EH Bildu en la Mesa han respaldado la decisión, mientras que UPN ha votado en contra. Son las únicas formaciones que tienen representación en la Mesa del Legislativo.

Al término de la reunión, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el Parlamento de Navarra es la casa de todos los navarros y de todas las navarras, y ningún representante de este Parlamento pinta nada con una ikurriña defendiendo el euskera, no pinta nada con unas fotos de los presos defendiendo el euskera, porque eso no es defender el euskera". "Quien representa al Parlamento de Navarra tiene la obligación de estar con la bandera de Navarra y no estar en ningún acto donde se hace apología del terrorismo", ha indicado.

Javier Esparza ha señalado que en la Korrika "hay gente que aprovecha para hacer apología del terrorismo y quien organiza la Korrika no lo impide". "Se sabe lo que va a ocurrir y no se llega a un acuerdo con esas personas que aprovechan para hacer apología del terrorismo de que dejen de hacer apología del terrorismo con el euskera, que es lo que tenía que hacer quien organiza", ha indicado.

El presidente de UPN ha afirmado que "la ikurriña y las fotos de presos dificultan que UPN apoye la Korrika". "Si se promociona el euskera sin ikurriñas, sin utilización política y sin presos de ETA, el escenario cambia del todo", ha asegurado.

El kilómetro que adquiere el Parlamento de Navarra, cuyo nombre será incluido entre los patrocinadores del evento, tiene un coste de 3.267 euros (IVA incluido), y partirá el día 16 de marzo, a las 17.14 horas, del monumento a los Fueros en Pamplona.

El Parlamento de Navarra ha explicado que su apoyo a la Korrika se circunscribe en su "compromiso con las iniciativas de apoyo al fomento del euskera".

En concreto, el presidente del Legislativo, Unai Hualde (Geroa Bai), la vicepresidenta primera, Ainhoa Unzu (PSN), y el secretario segundo, Mikel Zabaleta (EH Bildu), han votado a favor, mientras que el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), y la secretaria primera, Yolanda Ibáñez (UPN), han votado en contra.