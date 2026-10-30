El Parlamento de Navarra se personará en el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley de vivienda

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, ha acordado personarse en el recurso de inconstitucionalidad que ha promovido el Partido Popular contra la modificación de la ley foral del Derecho a la Vivienda en Navarra.

El recurso del PP ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado. La ley recurrida impide que las viviendas de protección oficial puedan perder esta calificación, una disposición que se incluyó con carácter retroactivo.

Según ha explicado el Legislativo en una nota, la decisión del Parlamento foral de comparecer en el proceso ha salido adelante con división en el órgano rector de la Cámara. El presidente del Parlamento, Unai Hualde (Geroa Bai), la vicepresidenta primera, Maite Esporrín (PSN), y el secretario segundo, Adolfo Araiz (EH Bildu), han votado a favor; el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), y la secretaria primera, Yolanda Ibáñez (UPN), han votado en contra.

Previamente, en la Junta de Portavoces, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han posicionado a favor de que el Legislativo foral sea parte en el proceso, mientras que UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox) se han declarado en contra.

A partir de este acuerdo oficial, el Parlamento de Navarra dispone de plazo hasta el próximo 23 de noviembre para formular y presentar sus correspondientes alegaciones ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo de los servicios jurídicos de la Cámara será "defender la plena legalidad y constitucionalidad" de la la ley foral 14/2026, aprobada el 25 de junio, en el último en Pleno del anterior período de sesiones.