El Parlamento de Navarra rechaza que se eleve hasta un 25% el presupuesto destinado a Atención Primaria

PAMPLONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción en la que se instaba al Gobierno foral a establecer un plan de choque que incrementase el presupuesto de salud destinado a la Atención Primaria a un 25% en dos años.

La moción, planteada por UPN, ha contado con el apoyo de los regionalistas y del PPN, los votos en contra del PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y las abstenciones de EH Bildu y de Vox.

Durante la defensa de la iniciativa, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que el porcentaje destinado a Atención Primaria en Navarra se ha mantenido en torno al 15% entre 2010 y 2022, si bien entre 2022 y 2023 "hemos bajado este porcentaje" al 13%. "Somos la única Comunidad Autónoma que redujo el porcentaje junto con Extremadura, pero Extremadura lo redujo al 16,7%. Y en términos de euros por habitante, Extremadura lo incrementó", ha apuntado, tras señalar que en 2023 Navarra se encuentra en este aspecto "en la penúltima posición". A su juicio, "estamos perdiendo posiciones de forma notoria en comparación con otras Comunidades Autónomas".

En nombre del PSN, Maite Esporrín ha criticado las "visiones de la derecha, siempre catastrofistas, siempre negativas" y ha destacado que en el último estudio realizado, la Atención Primaria mereció para la ciudadanía "una calificación de 8,3 en una escala de 10, con lo cual no parece que la valoración de la ciudadanía sea tan mala". Esporrín, que ha asegurado que "ninguna de las Comunidades Autónomas tan siquiera se aproxima a dedicar el 25% de la inversión sanitaria en Atención Primaria", ha añadido que "subir el porcentaje en Atención Primaria supone bajar de otros ámbitos".

Txomin González, de EH Bildu, ha considerado "interesante" marcar un objetivo de inversión en Atención Primaria, si bien un objetivo "de esas características" y "sin una hoja de ruta que marque a dónde se quiere llegar" es "realmente difícil de apoyar". "Para garantizar, fortalecer y diversificar los servicios prestados es imprescindible, desde luego, un incremento en la financiación de la sanidad pública, pero también somos conscientes de que una financiación elevada sin una estrategia sanitaria clara no sirve para nada", ha dicho.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha considerado que la Atención Primaria "necesita una renovación profunda" y ha señalado que "se nos hace extraño, difícil de entender", que se proponga un plan de choque "que no sabemos en qué consiste, pero para el que se pretende destinar nada menos que el 25% del presupuesto total de salud". A su juicio, un plan de choque "tendría quizás sentido para atajar unos problemas puntuales sobrevenidos, pero no vemos que tenga tanto sentido en un problema que se ha convertido en estructural". Por ello, ha apostado por una estrategia "amplia, no improvisada, bien definida en sus objetivos, en las medidas a implementar y en los tiempos en los que se ha de hacer".

El parlamentario Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha considerado que la moción de UPN es "interesante" pero "vacía". "Probablemente compartamos que la Atención Primaria debe ser el eje del modelo sanitario navarro, pero cuando hablamos de Atención Primaria, de recursos, de modernización, de adaptación a los nuevos tiempos, hablamos de modelo y no hablamos únicamente de dinero", ha apuntado, tras incidir en que un aumento presupuestario "no garantiza una mejora del modelo". A su juicio, "cambio de modelo y aumento presupuestario han de ir de la mano".

Irene Royo, del PPN, ha reclamado que "no solo incrementen el presupuesto, sino que empiecen a tomar medidas organizativas valientes y sensatas, ya que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas". Tras reivindicar que "no puede ser que el Gobierno se jacte de seguir batiendo récords, de subir el presupuesto de Salud, y que la satisfacción de los pacientes cada vez sea peor", ha criticado que el PSN "ha cronificado todos los males de la sanidad pública de Navarra".

La parlamentaria de Vox Maite Nosti ha afirmado que "tenemos una sanidad desastrosa" y que "solamente con aumentar el presupuesto no creo que vayamos a conseguir nada". "Primero tendremos que ver cómo resulta la gestión del consejero de Salud. Si esa gestión va consiguiendo que se vaya mejorando poquito a poco, a lo mejor ese presupuesto sería rentable, pero si la gestión va a ser desastrosa, es tirar el dinero a la basura", ha señalado.