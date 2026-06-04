El Parlamento de Navarra rechaza reducir al 25% el Impuesto sobre Sociedades para todas las empresas

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al recabar únicamente el apoyo de PPN, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti frente al rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y la abstención de UPN, la proposición de ley foral del PPN que planteaba la modificación del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo un tipo único del 25% y eliminando los requisitos adicionales exigidos para su aplicación.

El objetivo de la ley era "simplificar la configuración del tipo de gravamen general" de este impuesto, reducir cargas administrativas y contribuir a "mejorar la competitividad de las empresas navarras, en coherencia con el entorno fiscal estatal y sin perjuicio de los objetivos de estabilidad y suficiencia del sistema tributario foral".

En nombre del PPN, Irene Royo ha explicado que el gravamen de Navarra es del 28%, "y si se cumplen una serie de condiciones, el 25%, así que el fin que perseguimos con esta ley" es que Navarra "sea atractiva desde el punto de vista empresarial". "Es evidente que sería mejor plantear un 22%, pero con el 25% al menos nos ponemos al nivel de muchas de nuestras comunidades vecinas", ha indicado, tras considerar que esta medida "no debe plantearse como una rebaja fiscal aislada, sino como una decisión estratégica de competitividad, certidumbre normativa y atracción de la inversión".

Javier Esparza, de UPN, ha considerado que la propuesta del PPN "alivia fiscalmente", pero "lo que hace es igualarnos a las comunidades de régimen común" y "UPN no quiere que sea Pedro Sánchez quien termine definiendo qué Impuesto de sociedades mantenemos en Navarra". "Yo valoro la intención de la iniciativa de bajar del 28% al 25%, creo que desde ese punto de vista es buena, pero el 24% es lo óptimo", ha indicado, tras explicar que ese es el porcentaje en el que el País Vasco ha establecido el Impuesto de sociedades en Bizkaia. "Nosotros no vamos a renunciar a ser los mejores. No podemos apoyar que las empresas navarras paguen más impuestos que las empresas vizcaínas", ha dicho.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha destacado que con los requisitos actuales para obtener la reducción del 25% se "beneficia a las empresas responsables", y "nos preocupa sobremanera" que la derecha "considere que exigir este compromiso social a las empresas es molestarles". A su juicio, "la competitividad no puede medirse únicamente" en cuánto ahorran las empresas en el Impuesto de sociedades, sino que también se mide "en seguridad laboral, estabilidad, salud de los trabajadores, calidad del entorno productivo o su apuesta por la igualdad". "Lo que están planteando es un modelo en el que la fiscalidad se separa por completo de la responsabilidad social", ha criticado.

Laura Aznal, de EH Bildu, ha considerado que en el PPN "no innovan" y "son tan previsibles, proponen siempre rebajas fiscales, pero tampoco dicen nunca cuánto valen sus medidas, nunca presentan qué efecto tendrían en la recaudación global o qué posibles consecuencias". "Es cierto que Navarra tiene el tipo general más elevado de todo el Estado en el impuesto de sociedades, el 28%, pero cuenta con un sistema de incentivos muy potentes, calificado por algunas voces como, incluso, de agresivo", ha remarcado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiáin ha afirmado que "el tipo general del impuesto sobre sociedades vigente en el resto del Estado se sitúa en el 25%", pero lo que el PPN "no dice" es que "ese tipo del 25% se aplica a todas aquellas empresas que tengan una cifra de negocios superior a un millón de euros". "Y que en Navarra, a esas mismas empresas, hasta que lleguen a una cifra de negocios de más de 20 millones, se les aplica un 23%. Tipo, por tanto, mejor, bastante mejor que el que tiene el Estado. ¿Por qué ha obviado ese dato, ese importante dato?", ha planteado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha subrayado que hay tres tipos nominales de Impuesto de sociedades, y que "los de las empresas que tienen una facturación por debajo de 10 millones de euros son menores que los del Estado". "Si saben que esto es así y que, por tanto, la mayoría de las empresas tienen un tipo nominal menor que el del Estado, ¿por qué no lo dicen y dicen que todas las empresas pagan más?", ha planteado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que esta iniciativa es "un paso necesario y sensato". Sin embargo, "se nos queda corto" porque "no basta con copiar lo mínimo", ya que lo que Navarra necesita no es "un apaño". "Apoyamos esta bajada del 25% porque es justa y necesaria, pero seguiremos exigiendo la reforma completa que Navarra merece", ha dicho. A su juicio, el Ejecutivo foral "ha convertido a Navarra en la comunidad de España con el impuesto sobre sociedades más alto" y "en un infierno fiscal, el sitio donde más caro sale ser empresario".