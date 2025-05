El Parlamento de Navarra respalda el calendario de cierre de nucleares previsto en el plan nacional

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción de Geroa Bai por la que insta al Gobierno de España a "continuar con el calendario de cierre de las centrales nucleares y de los reactores existentes, según lo estipulado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

La moción ha contado con el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra.

La moción incluía otro punto que no ha prosperado y que instaba a las instituciones europeas a modificar la normativa pertinente para que ni la energía nuclear ni el gas sean consideradas como energías verdes y, por tanto, susceptibles de ser incluidas en la denominada taxonomía europea. El PSN ha votado en contra, al igual que han hecho UPN, PPN y Vox.

Sí han prosperado dos apartados más de la moción. En concreto el Parlamento insta al Gobierno de Navarra a "seguir trabajando para establecer un mix energético basado en energías renovables, producidas en Navarra, que garanticen la sostenibilidad energética y la estabilidad en los precios".

En este punto, UPN ha presentado una enmienda de adición en la que planteaba instar al Gobierno de Navarra a "analizar y promover, junto con Canasa y Red Eléctrica Española (REE) la conversión de la central hidroeléctrica de Itoiz en infraestructura estratégica de arranque en negro". En este sentido, UPN explica que Navarra cuenta con la central hidroeléctrica de Itoiz-Lumbier que, "en un momento dado, y en situaciones como el apagón que se produjo el pasado 28 de abril, podría actuar como una central eléctrica de 'black start' (arranque en negro) contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad y estabilidad energética de Navarra". Geroa Bai no ha aceptado la enmienda. El apartado original ha sido aprobado con el apoyo de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox, mientras que el PPN ha votado en contra.

Por último, con este mismo resultado en la votación, la moción pide a los Gobiernos de Navarra y España que establezcan "los planes y estrategias necesarios para garantizar que la transición energética que nos lleve a la descarbonización de la economía sea justa en términos sociales, y que no cuestione un completo estado del bienestar para las futuras generaciones".

En la defensa de su iniciativa, el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha recordado los accidentes relacionados con las centrales nucleares de Chernobil (entonces Unión Soviética, en la actualidad Ucrania) y de Fukushima (Japón) y ha afirmado que "nunca pasa nada hasta que pasa, y pasar, pasa". "Afortunadamente pasa muy de vez en cuando, pues si no, habríamos terminado con el planeta", ha señalado, para afirmar que "el término seguridad es antagónico con el de central nuclear". Asiain ha destacado que "hay alternativas verdes, renovables y limpias, el sol, el viento y el agua, y de eso sabemos un rato en Navarra, pues fuimos pioneros a nivel mundial".

Por parte de UPN, Ana Elizalde ha señalado que la postura de su grupo con las energías renovables es "absolutamente clara" y ha destacado que "cuando nadie creía en las energías renovables, UPN fue la gran impulsora de las energías renovables en Navarra". "Gracias a UPN, en Navarra se creó un ecosistema social, jurídico y fiscal que hizo de la Comunidad foral un foco de atracción de la inversión y líder y referente europeo en energías renovables". Sin embargo, ha manifestado que no entiende "el interés que tienen algunos partidos de contraponer energías renovables y nucleares" y ha indicado que "no es o una o la otra".

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que a la posición "antinuclear" de Geroa Bai "le falta un poco de coherencia" y ha indicado que "entre el 22 y el 42% de la industria del País Vasco consume energía nuclear del norte de España y del sur de Francia". En todo caso, se ha mostrado favorable al primer punto de la moción respecto al calendario de cierres de las centrales nucleares según lo estipulado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aunque ha planteado que "a lo mejor hay que modificar" el cierre escalonado de las centrales "si no se consiguen otros objetivos de generación a través de las energías renovables".

Por parte de EH Bildu, Oihan Mendo ha apoyado "plenamente" la propuesta realizada por Geroa Bai y ha criticado que "se está intentando vender a través de una campaña de marketing que la energía nuclear es segura y limpia y esto es una doble falacia". Así, ha afirmado que "la historia de la nuclear está plagada de accidentes" y ha señalado que "su combustible, el uranio, no es en absoluto renovable y los residuos de esta energía son muy contaminantes". "Hay alternativa y la alternativa es cien por cien renovable", ha afirmado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que "la energía nuclear es perfectamente válida y fundamental para asegurar la estabilidad y la continuidad del suministro tanto en Navarra como en el conjunto del país" y ha explicado que "lo único que le queda claro" tras leer la moción es que a Geroa Bai "no le gusta la energía nuclear y como no le gusta no puede entrar a valorar si tiene efectos positivos o no". "Estamos ante un caso de denostación de la energía nuclear atendiendo a cuestiones ideológicas, más allá de cuestiones técnicas", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha defendido que "la energía renovable es más barata que la energía nuclear y que las alternativas de los combustibles fósiles, también es más sostenible, también es más democrática en términos de generación eléctrica descentralizada y no controlada por grandes empresas o grandes oligopolios eléctricos, y desde luego es mucho más limpia". "La pregunta es, si pueden cumplir la misma función en nuestro mix, pero una energía es objetivamente superior en las distintas dimensiones que la otra, ¿por qué seguimos teniendo este debate?", ha planteado.

Por parte del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que es "cinismo" rechazar las energías nucleares pero comprársela a Francia. "La Unión Europea ha incluido la nuclear entre las energías verdes y las tecnologías apropiadas para recibir financiación, con el fin de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones", ha destacado, para exponer que "España, como siempre, por ideología, va con el paso cambiado". "Vox está a favor de conjugar las distintas energías", ha señalado.