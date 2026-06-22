El Parlamento de Navarra se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el 28 de junio.

El texto ha sido presentado conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y ha sumado el apoyo de UPN, EH Bildu y PPN (el representante de Vox no ha participado este lunes en la Junta de Portavoces).

El Parlamento foral colocará en un lugar visible una lona con la bandera de la liberación sexual como "símbolo del compromiso de la Cámara con la diversidad sexual".

Además, el Legislativo se compromete a "seguir defendiendo todos los derechos de todas las personas LGTBI+" y a "seguir avanzando en las leyes y derechos conquistados y a seguir trabajando desde la unidad para que nuestra sociedad siga avanzando en igualdad, diversidad y libertad".

Asimismo, el Parlamento de Navarra anima a la ciudadanía a participar en las diferentes movilizaciones convocadas en torno a esta conmemoracion y a sumarse a "los actos de sensibilización y reivindicación que, desde los espacios públicos, los medios de comunicación o las redes sociales, hagan visible que el Orgullo sigue siendo una jornada de lucha por la diversidad".

Por último, el Parlamento de Navarra anima a todos los ayuntamientos de Navarra a sumarse a la Red de Municipios Libres de LGTBifobia promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad (INA).