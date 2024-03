El Parlamento no logra consensuar un texto de condena al intento de asalto a la sede de la Cámara por agricultores

El texto de Presidencia incluía la expresión "asaltar" el Parlamento y el del UPN la quitaba e integraba un punto de apoyo a Policía Foral



PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha logrado este lunes consensuar un texto de condena al intento de asalto de la sede de la Cámara el pasado jueves por parte de un grupo de agricultores. Habían presentado textos de rechazo tanto la Presidencia del Legislativo como UPN, ninguno aprobado, ya que el primero incluía la expresión "asaltar" el Parlamento y el de UPN la retiraba al considerar que no fue un asalto.

En concreto, ha votado en contra de la declaración presentada por el presidente el grupo Vox, mientras que UPN y PPN se han abstenido y PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado a favor. Este texto pedía que la Cámara condenara y rechazara "los graves sucesos ocurridos durante la celebración del pleno del pasado 7 de marzo cuando un grupo de personas concentradas frente a su sede intentaron irrumpir por la fuerza en el interior del edificio y asaltar el Parlamento de Navarra".

En un segundo punto, se solicitaba que la Cámara reafirmara su "carácter abierto" y su "disposición en atender y canalizar las legítimas reivindicaciones de todo tipo de asociaciones y colectivos de nuestra comunidad siempre que estas sean trasladadas de forma pacífica y por las vías establecidas para ello".

Asimismo, la Junta de Portavoces ha rechazado la declaración de UPN con la abstención de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox y el voto a favor de UPN y PPN. Este texto incluía un tercer punto por el que la Cámara reafirmara su "total apoyo y el pleno reconocimiento a la labor llevada a cabo por la Policía Foral".

El primer punto incluía que la institución condenara y rechazara "los graves sucesos ocurridos durante la celebración del pleno del pasado 7 de marzo, cuando un grupo de personas intentaron irrumpir por la fuerza en el interior del edificio", pero difiere respecto al anterior que retira las palabras "asaltar el Parlamento".

En el segundo se solicitaba igualmente que el Legislativo reafirmara su "carácter abierto" y "su disposición en atender y canalizar las legítimas reivindicaciones de todo tipo de asociaciones y colectivos de nuestra comunidad siempre que estas sean trasladadas de forma pacífica y por las vías establecidas para ello".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su grupo ha presentado una declaración que condena y rechaza lo ocurrido y ha añadido que "es importante no criminalizar a un sector, un sector que se ha disculpado". "Con UPN que no cuenten para criminalizar a los agricultores y hacer ver que son como los CDR catalanes o los seguidores de Trump. Exageraciones, ninguna; lo sucedido el jueves responde a un intento desorganizado, a todas luces, espontáneo de entrar por la fuerza en el Parlamento con la pretensión de ser escuchados; fue fruto de los nervios, de la tensión", ha agregado, para señalar que "no creo que sea un asalto".

Según ha dicho, "hay que condenar lo ocurrido, sí, y UPN lo hace sin ningún complejo; no hay que criminalizar a los agricultores". "El mismo día que ocurrió esto se aprueba en el Congreso una ley que amnistía", ha indicado, para afirmar que "no tiene nada que ver lo que ocurrió aquí con lo que ocurrió en Cataluña". "Tengo la sensación de que el PSN, Geroa Bai y Bildu quieren criminalizar a los agricultores pero si fueran independentistas catalanes seguramente los estarían amnistiando", ha opinado, para considerar "muy graves" las acusaciones de Alzórriz (PSN) sobre cargos de UPN en los hechos: "Lo que puede hacer es preguntar a los concejales de PSN o Bildu que estaban en la puerta de este Parlamento".

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "nos sentimos tristes de que no haya sido posible aprobar una declaración institucional de condena al intento de asalto gravísimo al Parlamento de Navarra". "Y no ha sido posible porque UPN no ha querido poner la palabra asalto y no sabemos si es para proteger a sus cargos públicos que fueron los estiletes y las puntas de lanza del asalto a este Parlamento", ha dicho, para comentar que "todavía hoy UPN no les ha pedido la dimisión, nosotros ya lo hubiéramos hecho".

"Tendrán que decir por qué determinadas acciones de fuera coordinadas se movían cuando se tomaron ciertas decisiones dentro de este Parlamento", ha subrayado Alzórriz, para indicar que no han votado a favor del texto de UPN porque "minimiza el asalto", porque "lo obvia". "¿Qué hubiera pasado si ese intento de asalto al Parlamento no hubiera sido por parte de los agricultores y hubiera sido por otros grupos, si hubiera sido propiciado por la izquierda abertzale? UPN lo hubiera condenado", ha comentado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha manifestado por su parte que "lo que ocurrió el jueves no es el modo ni la forma" y ha rechazado "la actitud de algunos agricultores" al intentar entrar en la sede legislativa. Tras señalar que fueron unos hechos "lamentables", ha comentado que "UPN quería que se quitara la expresión de intento de asalto de la declaración de Presidencia y los proponentes del texto no lo han visto".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que "nos parecía importante sacar adelante una manifestación política de este Parlamento hacia unos hechos que no se pueden repetir". "Esta es una institución democrática que representa al conjunto de la ciudadanía navarra y aquí se debaten de forma sosegada y tranquila las propuestas que llegan de la ciudadanía", ha expuesto, para afirmar que no van a entrar "en ningún intento de banalizar lo ocurrido, que nos parece gravísimo". Se ha dirigido a UPN para comentar que fueron "unos pocos agricultores los que aparecieron en la puerta del Parlamento" y para "recordarle que había algún cargo público de UPN entre esas personas por lo que pedimos que sea estricto".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha condenado el intento de asalto de la Cámara, que a su juicio "es una actitud que sobraba, totalmente evitable", si bien ha indicado que "se pidió disculpas el mismo día". "Comprendemos y compartimos las exigencias del sector agrario y ganadero", ha dicho, para añadir que "entendemos también su desesperación tras semanas de movilizaciones, pero no estamos de acuerdo con las formas de reivindicación en el Parlamento". Ha rechazado que "no se quisiese debatir una enmienda en el pleno sobre las mejoras fiscales para los agricultores, que merecen un mayor respeto".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que tanto "el campo navarro como el campo español tienen motivos de sobra para movilizarse", si bien ha comentado que "de ninguna de las maneras hechos como los que acontecieron aquí el pasado jueves tienen cabida en una sociedad democrática; este es un Parlamento". Ha expuesto que los grupos parlamentarios se reúnen continuamente con colectivo de toda índole y "tienen siempre la puerta abierta para solicitar una reunión". "Pero lo que no tiene precedente, ni tampoco puede ser admisible, es que se intente entrar de manera violenta y agresiva a este Parlamento", ha expuesto.

Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha destacado que "los agricultores pidieron disculpas públicamente" y ha acusado al Ejecutivo foral de "criminalizarlos". Se ha preguntado "cuándo ha pedido disculpas este Gobierno por favorecer la competencia desleal de terceros países que les arruinan, por los altos impuestos y tasas burocráticas a los agricultores o por las políticas de fanatismo verde que están acabando con nuestro campo".