El Parlamento rechaza exigir la condena del Gobierno central y del PSOE a actuaciones para "amedrentar" a jueces

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al obtener únicamente el respaldo de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox) frente al rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción en la que, entre otras cuestiones, se exigía al Gobierno de España y al Partido Socialista "una condena clara y sin ambigüedades de cualquier actuación que pretenda amedrentar, desacreditar o condicionar el trabajo de jueces, fiscales o agentes policiales".

La moción, formulada por UPN, planteaba mostrar la "preocupación" de la Cámara "ante las informaciones publicadas sobre posibles actuaciones encaminadas a desacreditar o amedrentar a miembros de la Guardia Civil o del ámbito judicial relacionadas con investigaciones de relevancia pública, exigiendo el máximo esclarecimiento de los hechos".

En este sentido, la resolución proponía "condenar cualquier intento de presión, señalamiento, chantaje, intimidación o descrédito dirigido contra jueces, fiscales o agentes policiales por el mero hecho de ejercer sus funciones constitucionales y legales".

En otro epígrafe, se buscaba "reafirmar el compromiso inequívoco del Parlamento de Navarra con el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial como principios esenciales de nuestra democracia".

Asimismo, se mostraba "el apoyo y reconocimiento institucional del Parlamento de Navarra al trabajo de jueces, magistrados, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, con profesionalidad e independencia, desarrollan investigaciones judiciales y policiales, especialmente en materia de corrupción".

También se instaba a "todos los partidos políticos, y especialmente a aquellos con responsabilidades de gobierno, a actuar con absoluto respeto institucional hacia las resoluciones judiciales, los procedimientos de investigación y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evitando declaraciones o comportamientos que puedan erosionar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado".

Por último, se proponía remitir la presente moción al Gobierno de España, al Consejo General del Poder Judicial, a las asociaciones judiciales, a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral, así como al Congreso de los Diputados.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha explicado que con esta moción "no estamos hablando de siglas", sino que "estamos hablando de si en España y en Navarra vamos a seguir defendiendo el Estado de derecho o si, por el contrario, vamos a empezar a mirar hacia otro lado cuando se intenta intimidar, chantajear, desacreditar o amedrentar a quienes investigan y tienen la obligación de juzgar la corrupción". En este sentido, ha criticado que "cuando investigan a otros, los guardias civiles, la UCO, son unos héroes", pero cuando las investigaciones afectan al entorno del Partido Socialista, "hablan de persecución".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha criticado que desde UPN se pida apoyar la independencia judicial mientras están "ejerciendo de jueces y fiscales desde esta misma tribuna". A su juicio, el objetivo de UPN es "utilizar el Estado de Derecho como arma arrojadiza contra el Partido Socialista", y "la única finalidad de esta moción es utilizar al Parlamento de Navarra para amplificar su estrategia política contra el Partido Socialista". Según Unzu, "somos los primeros interesados en poner pie en pared con la corrupción". "Y si alguien ha cometido un delito, obviamente tendrá que asumir las consecuencias", ha apuntado, si bien ha trasladado a Esparza que "las responsabilidades penales las determina la justicia, no usted".

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha considerado que en UPN "no buscan mejorar nada con esta moción, lo único que han pretendido es embarrar, volver a mostrar esa nula capacidad de llegar a acuerdos desde una perspectiva o desde una crítica política y han traído aquí lo peor de la política de Madrid". A su juicio, "lo único que quieren conseguir" es un titular, "sin aportar absolutamente ninguna mejora en la vida de las navarras". "Esta moción responde a esa estrategia de 'quien pueda hacer, que haga', pero en este caso a la navarra", ha apuntado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha remarcado que con esta moción UPN no plantea "de manera blanca e inocente una declaración de apoyo al Estado de derecho", sino que busca "hablar de los posibles casos de corrupción que afectan a personas cercanas al Partido Socialista" o de su entorno. A su juicio, lo que UPN pretende "es, precisamente, saltarse el debido respeto a los jueces, a los fiscales y a los investigadores policiales, al adelantarse a las conclusiones". "Su moción es una agresión al Estado de derecho y a la separación de poderes, que paradójicamente dice que ha venido a defender", ha remarcado.

Por parte del PPN, Javier García ha afirmado que "se está intentando instalar la idea de que las investigaciones judiciales, los informes policiales o determinadas informaciones periodísticas forman parte de esa supuesta conspiración contra el Gobierno y contra el Partido Socialista". A su juicio, "la crítica política siempre es legítima, la discrepancia jurídica también, pero existe una línea que no debe cruzarse, que es la de convertir a jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas en enemigos públicos o políticos, básicamente por cumplir con su obligación". "Las instituciones no pueden ser válidas únicamente cuando dicen lo que uno quiere escuchar", ha dicho.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha considerado que si UPN "de verdad quisiera defender la democracia, lo que trataría es de luchar contra aquellos partidos políticos, contra todos, no solo los de un color", que han tratado de realizar "injerencias reales" para que "el poder del Estado no sea en base a los intereses generales, sino en base a sus intereses parciales". "Lo que de verdad atenta contra la democracia, contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho, en definitiva, contra que confiemos en nuestras instituciones, es que estén controladas y hagan una utilización partidista de las mismas", ha remarcado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha señalado que "estamos en contra de todo tipo de corrupción, y defender el Estado de derecho, a los jueces que cumplen su trabajo, y a las fuerzas de seguridad que investigan y que deben hacerlo sin miedo es una obligación para cualquier español". "El silencio de los socialistas navarros y su gobierno ante esto entendemos que es cómplice", ha indicado, tras añadir que la moción de UPN "es correcta" pero llega "un poco tarde y se queda corta".