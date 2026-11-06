El Parlamento rechaza pedir al Gobierno central y a Adif una revisión del estado de la red ferroviaria en Navarra

Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra ha rechazado este viernes, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox), una moción que instaba al Gobierno de España y a Adif a realizar una revisión extraordinaria del estado de la red ferroviaria que discurre por Navarra.

En concreto, la resolución, formulada por Vox, emplazaba a "inspeccionar de forma inmediata el tramo de la línea Pamplona-Madrid, a la altura de Olite, en el que el 22 de septiembre de 2026 se advirtió una fijación del carril dañada, a reparar sin dilación cualquier defecto que comprometa la sujeción, la geometría o la seguridad de la vía, y a remitir a esta Cámara, en el plazo máximo de quince días, un informe sobre el estado del punto, las actuaciones ejecutadas y las razones por las que la anomalía permanecía sin corregir quince días después del aviso".

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, emplazaba al Ejecutivo central y a Adif a "realizar, con carácter urgente, una revisión extraordinaria del estado de las fijaciones, traviesas, carriles y demás elementos de la superestructura en la red ferroviaria que discurre por Navarra, con atención preferente a los corredores Pamplona-Castejón-Madrid y Pamplona-Zaragoza, y a comunicar a este Parlamento el resultado de dicha revisión y el calendario de las correcciones que resulten necesarias".

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de España y a Adif a "establecer un protocolo cierto de registro, traslado y resolución de los avisos ciudadanos sobre defectos de la vía, de modo que toda alerta recibida por los servicios de emergencias que afecte a la infraestructura ferroviaria en Navarra quede documentada, sea valorada por personal técnico en un plazo breve y determinado, y pueda ser objeto de seguimiento público hasta su reparación".

En ese contexto, se conminaba al Gobierno de España, a Adif y a Renfe a "adoptar un plan de mejora de las instalaciones ferroviarias de Navarra, que comprenda el estado de las estaciones y apeaderos, la información al viajero, la accesibilidad, los andenes y la fiabilidad de la infraestructura, con especial incidencia en la línea Pamplona-Zaragoza y en las paradas de Tafalla, Olite, Castejón y Tudela".

Además, se compelía al Ejecutivo central y a Renfe a "reforzar el material móvil destinado a los servicios que discurren por Navarra, a reducir los retrasos y los tiempos de espera habituales de la relación Pamplona-Zaragoza, y a garantizar frecuencias y horarios suficientes, estables y publicados, de forma que las limitaciones de velocidad y las incidencias de infraestructura dejen de trasladarse de manera sistemática al usuario".

Asimismo, se solicitaba al Gobierno de España "remitir a esta Cámara, en el plazo de un mes, un informe sobre las incidencias de infraestructura y las demoras registradas en los últimos doce meses en los servicios con parada en Navarra, en particular en la línea Pamplona- Zaragoza, con indicación de las causas, del tiempo medio de retraso y de las medidas adoptadas para corregirlas".

Por último, se compelía al Gobierno de Navarra a "requerir formalmente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Adif y de Renfe el cumplimiento de los acuerdos anteriores y a informar a esta Cámara de las gestiones realizadas y de las respuestas recibidas".

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el Grupo Mixto (vox), hacía referencia a las "constantes limitaciones de velocidad" y a las "recurrentes averías" en los corredores Pamplona-Castejón-Madrid y Pamplona-Zaragoza para, ante las "graves afecciones derivadas del deterioro de la red", urgir al Estado a dispensar un servicio "seguro y digno", a partir de un "plan integral de renovación".