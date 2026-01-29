El Parlamento rechaza tomar en consideración una modificación normativa para evitar cierres de urgencias rurales

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la toma en consideración de una proposición de ley foral del PPN que planteaba modificar la normativa sobre derechos y deberes de las personas en materia de salud para, entre otras cuestiones, incluir la obligación de "mantener operativos" los Servicios de Urgencias Rurales (SUR). La iniciativa ha obtenido únicamente el apoyo de UPN, PP y Grupo Mixto (Vox), frente al rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

En concreto, la proposición de ley del PPN planteaba "la obligación de mantener operativos los SUR" y exigía que "cualquier reforma de la red de urgencias cuente con informes técnicos, participación profesional y garantías de accesibilidad". En concreto, se recogía que "toda zona básica de salud dispondrá de atención continuada presencial las 24 horas del día, los 365 días del año".

Otras de las medidas que se recogían en la norma era "el establecimiento de unos tiempos máximos de respuesta para la atención urgente que no superarán los quince minutos para urgencias vitales, o la aprobación de un Plan de Fortalecimiento de la Atención Urgente Rural".

En nombre del PPN, Javier García ha criticado que con el cierre de las urgencias rurales "más de 45.000 navarros quedarían sin cobertura urgente". A su juicio, la propuesta de los 'populares' "no es un ajuste menor", sino "una defensa clara y firme de un principio que entendemos que es esencial: que en Navarra no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función de dónde vivan". "Es absolutamente necesario frenar el cierre de diferentes puntos de atención continuada, porque es injusto y discriminatorio", ha dicho.

Leticia San Martín, de UPN, ha mostrado su apoyo a la iniciativa porque "persigue un objetivo que nosotros llevamos defendiendo desde hace ya tiempo", si bien la proposición "requiere numeroso trabajo para poder corregir los errores que tiene". "Cualquier iniciativa que persiga mejorar las urgencias rurales, la apoyaremos. Cualquier iniciativa que pretenda recortes de las urgencias rurales, lógicamente nos tendrán enfrente", ha indicado, tras criticar que el Gobierno de Navarra "lleva incumpliendo" la normativa vigente "desde que hace 15 meses cerró las urgencias rurales de Olite".

Por parte del PSN, Maite Esporrín ha considerado que la propuesta del PPN "parte de una afirmación totalmente falsa", ya que "no se ha planteado ningún cierre de servicios de urgencias en el medio rural". Tras reclamar a los 'populares' que "no inventen", ha remarcado que "esta proposición de ley no tiene ningún sentido y el único fin que tiene es el de siempre: asustar a la ciudadanía, malmeter". "La atención continuada y urgente nunca ha sido cuestionada ni puesta en riesgo", ha subrayado, tras añadir que el texto tiene "errores de tal calado" que el PPN debería haber retirado la propuesta.

Txomin González, de EH Bildu, ha considerado que la proposición del PPN "podría haber sido motivo de debate y de reflexión" sobre el modelo de atención continuada y urgente. "Pero no ha venido a eso, ha venido a intentar hacer un discurso partidista y una crítica política utilizando cualquier elemento de esta atención sanitaria que tenemos en Navarra y que es evidente que es mejorable", ha indicado. Además, la propuesta "carece absolutamente de un mínimo de rigor" y ha destacado que el informe de disconformidad del Gobierno "es bastante claro en cuanto a las incongruencias" que contiene.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha señalado que "es curioso" que el PPN "coincida en el mismo error" de UPN "cuando afirma taxativamente" que el Ejecutivo "plantea el cierre de 11 puntos de atención continuada". "Es mentira. El Gobierno de Navarra, a día de hoy, sigue sin plantear nada. Ni eso, ni ninguna otra cosa", ha indicado. A su juicio, la proposición contiene un "error que afecta a todo el contenido", lo que la convierte "en un auténtico bodrio". Aranburu ha defendido "la necesidad de hacer un análisis" sobre las urgencias en las localidades de Navarra "y en función de los resultados, implementar las medidas que correspondan".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha destacado que "cualquier sistema público" tiene "margen de mejora", pero "partir de la idea que plantea" el PPN "de que Navarra está abandonando a su población rural en cuestiones sanitarias, es simplemente falso". "Creemos que esta proposición incurre en un error de base, confunde equidad con uniformidad", ha añadido. Además, ha subrayado que "blindar por ley la atención presencial 24 horas en todas las zonas básicas de salud no es realista" ni "sostenible".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha compartido "el espíritu de esta proposición", que "quiere reforzar el derecho fundamental a la salud, asegurando que las zonas rurales de Navarra cuenten con servicios urgentes las 24 horas, combatiendo así la despoblación". A su juicio, "este Ejecutivo ha demostrado una absoluta negligencia al plantear el cierre de servicios". "Esta nefasta gestión no es casualidad, sino el resultado directo de un Gobierno rodeado por la sombra de la corrupción", ha apuntado.