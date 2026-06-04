El Parlamento rechaza tomar en consideración la proposición de ley del PPN para reformar la renta garantizada

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al obtener únicamente el respaldo del PPN, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti frente a los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la toma en consideración de la proposición de ley que el PPN había planteado para reformar la renta garantizada, bajo la denominación de ley foral del derecho navarro a la inclusión activa.

La proposición de ley introducía "requisitos más exigentes" que los actuales. Entre otras cuestiones, un mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra, estar en edad laboral, estar inscrito como demandante de empleo, y la necesidad de escolarización de los hijos, en caso de que los tuvieran. Además, la renta garantizada se planteaba como un "complemento" al Ingreso Mínimo Vital.

En nombre del PPN, Javier García ha planteado si "queremos seguir haciendo lo mismo" que durante los últimos diez años, "cuando los datos demuestran que el sistema no funciona, o si queremos construir un sistema moderno, eficaz y capaz de ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan". "Ha llegado el momento de cambiar porque estamos ante un modelo agotado", ha indicado, tras añadir que "Navarra tiene los peores datos de indicadores de pobreza y exclusión que hace 10 años". A su juicio, "lo que no podemos aceptar" es "convertirnos en una comunidad atractiva para quienes buscan vivir permanentemente de las ayudas públicas".

Raquel Garbayo, de UPN, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" en que es "necesario" cambiar el modelo actual, que "no funciona". Sin embargo, la iniciativa del PPN "nos plantea serias dudas sobre el respeto al autogobierno de Navarra y a nuestras competencias exclusivas en materia de servicios sociales". A su juicio, "introduce elementos que vacían nuestro marco competencial, imponiendo la obligación" de obtener previamente la prestación del Estado, el Ingreso Mínimo Vital. "Esto limita de una forma muy importante a Navarra y eso ni lo entendemos ni lo compartimos", ha dicho.

Por parte del PSN, Olga Chueca ha considerado que la iniciativa del PPN "construye un relato según el cual el modelo actual ha fracasado, ha generado dependencia y es incapaz de favorecer la autonomía de las personas", pero "ninguno de estos planteamientos resiste un análisis riguroso de la realidad". "Esta ley no aporta, solo recorta", ha criticado. Sí que ha añadido Chueca que el sistema actual "claro que necesita mejoras" porque no es "perfecto", pero que "estamos trabajando para mejorarlo".

Jabier Arza, de EH Bildu, ha defendido la necesidad de "mejorar" esta prestación, "pero para agilizar los procedimientos de gestión y para reforzar su carácter inclusivo". "Desde las derechas quieren debilitar este derecho, endureciendo los requisitos de acceso y recortando la capacidad protectora de la prestación", ha criticado. Tras señalar que "lo que proponen es introducir la prioridad nacional de una manera indirecta", ha añadido que "el principal problema" de la iniciativa es que propone cambios que "suponen en la práctica el desmantelamiento de la renta garantizada y, en general, el desmantelamiento del modelo de inclusión social de Navarra".

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que esta iniciativa tiene como "único" objetivo "acabar con la renta garantizada navarra" y "se sirve para ello de malas excusas, falsedades, mentiras y manipulaciones". "Lo que hace la proposición de ley es convertir los dos derechos que establece nuestra ley de renta garantizada, el derecho a la inclusión y el derecho a la prestación económica, en dos sucedáneos", ha añadido. A su juicio, la ley "ni pretende luchar contra la exclusión y ni siquiera pretende reducir la pobreza", sino que busca "recortar y recortar". "No somos partidarias de modificar la renta garantizada si no es para aumentar su nivel de protección", ha apuntado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha señalado que la iniciativa del PPN supone "un bárbaro hachazo social" y "una instrumentalización perversa y neoliberal de nuestro autogobierno". A su juicio, "busca desmontar el derecho a la inclusión social diseñado por el primer gobierno del cambio y además instrumentaliza de manera neoliberal nuestro autogobierno para intentar de alguna manera desproteger a las personas protegidas actualmente en Navarra con nuestras propias herramientas". Y "todo ello, subalternizando nuestra acción protectora" a la del Estado.

Por parte del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha indicado que "aunque no es la reforma que Navarra necesita de verdad, sí es un paso adelante frente al caos actual de la renta garantizada". "Y cuando algo va en la buena dirección, aunque sea a medio gas, hay que apoyarlo para poder mejorarlo", ha apuntado. A su juicio, la renta garantizada "se ha convertido en un efecto llamada" porque "más del 63% de los perceptores son extranjeros", y ha reivindicado que "el dinero de los navarros tiene que ir primero a los navarros".