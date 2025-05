El Parlamento toma en consideración la ley de vivienda asequible, que incluye sanciones por "discriminación"

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley foral impulsada por los socios del Gobierno de Navarra -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y EH Bildu para "el derecho a la vivienda asequible", que incluye medidas como el sorteo de parte de las promociones de vivienda protegida alquiler, la penalización por la "discriminación en el acceso a la vivienda" y el "acoso inmobiliario" o un registro de grandes tenedores de vivienda.

La proposición, que ha contado con el apoyo de los grupos firmantes y el rechazo de UPN, PPN y Vox, incluye la creación de la figura de "arrendamiento asequible" que "amplía el espectro de gente que va a poder acceder a la vivienda pública". Por otro lado, desaparece la figura de arrendamiento con opción a compra. Además, con esta nueva ley, si una persona rechaza "sin causa justificada" una vivienda que "cumple con las características y preferencias que había indicado en su solicitud", quedará excluida del censo durante un plazo de dos años.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que el de la vivienda "es un problema que no se ha afrontado durante demasiados años". "No hacer nada también es optar por una política de vivienda, y esa opción lo único que ha conseguido es hacer crecer la montaña de este problema hasta hacer esa montaña casi inescalable, y nos está tocando a nosotros, como a los dos gobiernos anteriores, corregir este problema", ha apuntado, tras considerar que la norma propuesta contiene "aspectos de mejora que pueden hacer que la política pública de vivienda mejore, y mucho".

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que "tras esa denominación amable" de la ley, "encubren medidas opuestas al acceso a la vivienda asequible". "Designan las cosas con engaño y las ejecutan con cinismo, a veces", ha criticado, tras añadir que "con sus iniciativas sectarias están poniendo cada vez más difícil" el acceso a la vivienda. A su juicio, esta ley, que produce "inseguridad" en ciertos puntos, "supone un reparto de migajas", "maltrata aún más al propietario que desea alquilar", y es "un varapalo más a la rehabilitación de viviendas", entre otras cuestiones.

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha señalado que la ley "coloca en el centro" el acceso "real y efectivo a un hogar digno para todas las personas" y "busca impulsar nuevas fórmulas que permitan aumentar el parque de vivienda protegida y garantizar que su adjudicación se produzca de forma más equitativa". "Los grupos que hemos firmado esta proposición lo tenemos claro, no nos basta con mantener lo que ya funciona. Los desafíos del acceso a la vivienda evolucionan al ritmo del mercado y es imprescindible seguir impulsando nuevas políticas a la altura de las necesidades sociales de cada momento", ha dicho.

Mikel Zabaleta, de EH Bildu, ha considerado que en este debate "hay una cuestión de fondo: si consideramos la vivienda como un derecho o como una mercancía". "En EH Bildu entendemos la vivienda como un derecho subjetivo básico, y por tanto nuestra conclusión es que los poderes públicos deben garantizar el acceso universal a una vivienda digna y disponible. Mientras la vivienda sea mero negocio, nunca estará garantizada como un derecho", ha subrayado, tras añadir que "la vivienda no responde a la ley de oferta y demanda" como "la mayoría de productos del mercado".

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto ha señalado que esta ley "es una acción más" encaminada a "reducir" los problemas en esta materia. Aunque con ella "no se soluciona el problema de vivienda que atraviesa" Navarra, Soto ha asegurado que "el compromiso que las fuerzas firmantes de la ley tienen por mejorar esta materia es firme". Además, ha destacado que "la gran responsabilidad de la situación delicada que hoy atravesamos en materia de vivienda" es de "la derecha".

Maribel García Malo, del PPN, ha comentado que "la solución no es sencilla ni rápida, pero desde luego la forma de hacer política en esta materia no es la que están desarrollando", pues actúan "a golpe de proposición de ley". "Es tremendamente preocupante que las políticas de vivienda no sean definidas directamente por el Gobierno de Navarra, sino que dependan de proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios", ha dicho. En cuanto al contenido de la ley, ha considerado, entre otras cuestiones, que tiene "muchas lagunas" y que "no se desarrolla suelo nuevo y no se favorece la promoción y construcción".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que "esta ley es restrictiva y perjudicial para los navarros y, seguramente, se va a quedar en papel mojado". "Es en la oferta donde hay que hacer el esfuerzo principal. Lo demás es repartir migajas", ha subrayado, tras criticar que es un "parche y remiendo vestido de supuesta originalidad". "Poco o nada ayuda a resolver el problema que ustedes han generado", ha añadido.