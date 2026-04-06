El paro baja en 151 personas en marzo en Navarra y el total de desempleados se sitúa en 29.736

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en marzo las oficinas de los servicios públicos de empleo de Navarra descendió en 151 personas en relación al mes anterior (-0,51%) y el número total de desempleados se sitúa en la Comunidad foral en 29.736, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En los últimos doce meses, el paro en Navarra ha disminuido en 722 personas, un descenso del 2,37 por ciento.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 183 menos (-0,89%); Industria, con 57 menos (-1,49%); Construcción, con 38 menos (-3,2%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, con 106 más (+3,24%); y Agricultura, con 21 más (+1,94%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.333), Industria (3.778) y Sin empleo anterior (3.374), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.101) y Construcción (1.150).

En cuanto a sexos, de los 29.736 desempleados registrados en marzo, 18.268 fueron mujeres, 96 menos (-0,5%) y 11.468, hombres.

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 102 parados más que a cierre del pasado mes (+3,5%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 253 desempleados (-0,94%).

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 24.424 contratos en Navarra, un 7,56% más que en el mismo mes del año anterior y 2.840 más respecto a febrero (13,16%). De todos ellos, 5.047 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,8% superior a la de marzo del año anterior (un 8,84% más respecto a febrero), y 19.377, contratos temporales (un 9,46% más que en marzo del año anterior y un 14,34 más respecto a febrero de este año).