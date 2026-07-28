El paro baja en 3.300 personas en el segundo trimestre en Navarra y se crean 5.100 empleos

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 3.300 personas en el segundo trimestre de 2026 en Navarra hasta los 27.700 desempleados, un 10,8% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la Comunidad foral se sitúa en el 8,07%.

Esta cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Navarra (19 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2019.

En el segundo trimestre se crearon en Navarra 5.100 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 315.200 personas, la cifra más baja de ocupación en un segundo trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 342.800 personas en la Comunidad foral, tras aumentar en los últimos tres meses en 1.700 personas, un 0,5%.

En el último año el paro ha aumentado en 400 personas (+1,62%) en Navarra y se han destruido 2.900 empleos (0,9%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 2.600 personas (+0,8%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 1.100 mujeres (-7%), frente a un avance del paro masculino de 2.300 parados (+14,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 14.600 y la tasa de paro femenino en el 9,15%. Por su parte, 13.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,13%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Navarra aumentó en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,45%.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 2.500 personas en el segundo trimestre en la Comunidad foral y el de temporales se incrementó en 2.400 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 276.400 personas, de los que 224.300 tenían contrato indefinido (el 81,15%) y 52.100, temporal (el 18,85%).

La creación de empleo en el segundo trimestre en Navarra fue mayor en el sector privado, que generó 3.500 puestos de trabajo, un 1,39% más, hasta un total de 256.200 ocupados. Por su lado, el sector público creó 1.600 nuevos empleos, un 2,79% más que en el trimestre anterior hasta 59.000 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 4.700 personas en el segundo trimestre (+1,73%) en la Comunidad hasta los 276.100 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 400 (+1,03%), hasta sumar 39.100 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 2.200 menos (-51,16%); Servicios, 1.600 menos (-14,41%); Agricultura, 800 menos (-33,33%), y Construcción, 700 menos (-35%), mientras que se incrementó en parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 2.000 más (+17,86%)

Por Comunidades Autónomas, Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en las que más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.