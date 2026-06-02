El paro baja en 618 personas en mayo en Navarra y el total de desempleados se sitúa en 28.285

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 618 personas en mayo en Navarra en relación con el mes anterior, un 2,14%, y el total de desempleados en la Comunidad foral se sitúa en 28.285, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En tasa interanual, el paro ha descendido en Navarra en 674 personas, un 2,33%.

En el conjunto de España, el paro registrado bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo. Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

(Seguirá ampliación)