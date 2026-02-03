El paro sube en 131 personas en enero en Navarra hasta los 29.614 desempleados

Archivo - Oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 131 personas en enero en Navarra en relación al mes anterior (+0,44%) hasta los 29.614 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de enero, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la Comunidad.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero en todas las ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 1998.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 1.062 parados en la Comunidad foral, lo que supone un 3,46% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 28 menos (-2,27%); Agricultura, 21 menos (-1,95%) y Sin empleo anterior, 10 menos (-0,31%), mientras que se incrementó en Servicios, 176 más (+0,88%) e Industria, 14 más (+0,36%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.274), Industria (3.860), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.057), Construcción (1.205) y Sin empleo anterior (3.218).

En cuanto a sexos, de los 29.614 desempleados registrados en enero, 18.145 fueron mujeres, 242 más (+1,4%), y 11.469, hombres, lo que supone un aumento de 160 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,4%).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 117 parados menos que a cierre del pasado mes (-4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 519 desempleados (+1,97%).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Andalucía (+8.046), Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), excepto en Baleares en donde el desempleo se redujo un 1.260 personas, y en Melilla con un descenso de 10 desempleados.

CONTRATACIÓN

En enero se registraron 23.917 contratos en Navarra, un 6,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 4.968 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,5% superior a la de enero del año anterior y 18.949, contratos temporales (un 8,6% más).

Del número de contratos registrados en enero, el 79,23% fue temporal (frente a un 82,79% del mes anterior) y un 20,77%, indefinidos (el mes precedente fue un 17,21%).